¿Yanina Zilli o Charlotte Caniggia? ¿Quién fue la última eliminada de Gran Hermano?

Luana, Sol, Yipio y Charlotte son las finalistas del reality. Una de ellas se consagrará como la campeona de una edición picante del formato internacional.

La crisis de Sol, a días de la final de Gran Hermano

Sol Abraham empezó a flaquear en plena cuenta regresiva para la gran final de Gran Hermano: la jugadora ha dicho más de una vez que se siente sola dentro de la casa y que su necesidad de abrazar a su hija está pesando más de lo esperado, sensación que se profundizó tras un D.A.R con su mamá y su hermana en el que pudo verlas en pantalla junto a su hija y su sobrino. En el stream, admitió sentirse frustrada y con culpa por lo que se perdió de su familia en estos meses, y remarcó que su desgaste físico y mental es mayor porque, a diferencia de otras finalistas, tuvo que salir y volver a entrar al juego, lo que considera un camino más difícil que el del resto.