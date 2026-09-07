A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ADIÓS

¿Yanina Zilli o Charlotte Caniggia? ¿Quién fue la última eliminada de Gran Hermano?

Santiago del Moro dio a conocer el nombre de la última jugadora en dejar la casa de Gran Hermano, Generación Dorada.

7 sept 2026, 23:56
Banner seguínos en google Primicias Ya
¿Yanina Zilli o Charlotte Caniggia? ¿Quién se fue la última eliminada de Gran Hermano?

¿Yanina Zilli o Charlotte Caniggia? ¿Quién se fue la última eliminada de Gran Hermano?

¿Yanina Zilli o Charlotte Caniggia? ¿Quién se fue la última eliminada de Gran Hermano?

¿Yanina Zilli o Charlotte Caniggia? ¿Quién se fue la última eliminada de Gran Hermano?

Yanina Zilli se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano, Generación Dorada. La ex vedette perdió el versus con Charlotte Caniggia, que se ganó un lugar en la final del reality de Telefe.

"Jugando! Jugando! Jugando!", exclamó la rubia tras conocer la decisión. "Las abandono. Gracias a Telefe, a la gente, a todos", sumó, efurónica, al decirle "adiós" a sus compañeras.

Leé también

Fuertes rumores de amorío entre Romina Uhrig y un famoso producción: la reacción de la ex Gran Hermano

Fuertes rumores de amorío entre Romina Uhrig y un famoso producción: la reacción de la ex Gran Hermano

A los pocos minutos, antes de cruzar la puerta y volver al mundo exterior, Zilli le deseó suerte a Sol Abraham, que suena fuerte para convertirse en la campeona de esta edición. "¡Ganalo Sol!", gritó y dejó la casa.

Al llegar al estudio, Zilli se abrazó con sus seres queridos y no dejó de mostrarse bien arriba, pese a haberse perdido la oportunidad de meterse en la final de GH.

Luana, Sol, Yipio y Charlotte son las finalistas del reality. Una de ellas se consagrará como la campeona de una edición picante del formato internacional.

La crisis de Sol, a días de la final de Gran Hermano

Sol Abraham empezó a flaquear en plena cuenta regresiva para la gran final de Gran Hermano: la jugadora ha dicho más de una vez que se siente sola dentro de la casa y que su necesidad de abrazar a su hija está pesando más de lo esperado, sensación que se profundizó tras un D.A.R con su mamá y su hermana en el que pudo verlas en pantalla junto a su hija y su sobrino. En el stream, admitió sentirse frustrada y con culpa por lo que se perdió de su familia en estos meses, y remarcó que su desgaste físico y mental es mayor porque, a diferencia de otras finalistas, tuvo que salir y volver a entrar al juego, lo que considera un camino más difícil que el del resto.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp

Lo más visto