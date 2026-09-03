Cómo reaccionó la prensa británica a los anuncios de Milei por la soberanía de Malvinas

En ese medio, un columnista cuestionó el reclamo argentino y sostuvo que “que cualquier líder argentino afirme que las Malvinas le pertenecen es algo del pasado”. En la misma línea, agregó que se trata de “una postura que se remonta a muchos años atrás”.

“Cabe recordar que Argentina nunca ha tenido soberanía sobre las Malvinas; la reclamación británica es anterior a la creación de Argentina”, afirmó el columnista.

Más temprano, antes de la cadena nacional, The Independent había publicado una columna de su editor político, David Maddox, titulada “El movimiento de Trump sobre las Malvinas demuestra que el Reino Unido debe estar preparado para defenderse”.

El artículo sostuvo que la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual revisión de la postura de Washington respecto de la soberanía de las islas expone la difícil situación que enfrenta el primer ministro británico, Andy Burnham, en relación con el gasto militar del país.

Para Maddox, el Reino Unido es percibido como “cada vez más débil” tanto por sus rivales como por sus aliados. En ese contexto, consideró que las declaraciones de Trump parecen confirmar que Washington “ya no será una manta de seguridad” para Londres.

El editor político de The Independent también vinculó esta situación con la posición adoptada por el Gobierno británico durante la guerra entre Estados Unidos e Irán. Según Maddox, la decisión de Londres de no colaborar con Washington más allá de medidas defensivas podría generar resentimiento en la Casa Blanca “incluso mucho después de que Trump deje la presidencia”.