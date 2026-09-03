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REPERCUSIÓN INTERNACIONAL

Cómo reaccionó la prensa británica a los anuncios de Milei por la soberanía de Malvinas

La cadena nacional de Javier Milei por las Islas Malvinas tuvo una fuerte repercusión en el Reino Unido. Qué dijeron los principales medios británicos sobre el reclamo argentino y las medidas contra la explotación petrolera en el archipiélago.

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Las tapas de los diarios británicos reflejaron el impacto del discurso presidencial por cadena nacional. (Foto: captura).

Las tapas de los diarios británicos reflejaron el impacto del discurso presidencial por cadena nacional. (Foto: captura).

El presidente Javier Milei volvió a reivindicar este jueves la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en una cadena nacional donde anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para frenar la explotación petrolera en el archipiélago. La reacción de la prensa británica no tardó en llegar y varios medios cuestionaron la postura del Gobierno argentino.

Leé también Malvinas: qué posición mantuvo Estados Unidos sobre la soberanía de las islas a lo largo de la historia
Reviso todas las posiciones, dijo Trump cuando le preguntaron por la postura de Estados Unidos frente a la soberanía por las islas Malvinas. (Foto: generada con IA).

Durante su mensaje, Milei afirmó que “las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho” y apuntó contra el proyecto Sea Lion, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, de capitales ingleses e israelíes para la explotación de petróleo en las islas.

El medio The Telegraph habl&oacute; de "amenaza" a los yacimientos en Malvinas. (Foto: captura).

El medio The Telegraph habló de "amenaza" a los yacimientos en Malvinas. (Foto: captura).

El anuncio generó repercusiones en el Reino Unido. The Telegraph tituló “Argentina amenaza los yacimientos petrolíferos de las Malvinas” y publicó un artículo bajo el título “Milei se prepara para imponer sanciones a una empresa británica de perforación en medio de especulaciones sobre un acuerdo para dar a Estados Unidos acceso a los recursos offshore de las islas”.

El medio Sky News señaló que el mandatario argentino acusó a Londres de desoír el llamado de las Naciones Unidas para evitar “acciones unilaterales” vinculadas con la explotación de recursos en el territorio cuya soberanía es disputada por ambos países.

En ese medio, un columnista cuestionó el reclamo argentino y sostuvo que “que cualquier líder argentino afirme que las Malvinas le pertenecen es algo del pasado”. En la misma línea, agregó que se trata de “una postura que se remonta a muchos años atrás”.

“Cabe recordar que Argentina nunca ha tenido soberanía sobre las Malvinas; la reclamación británica es anterior a la creación de Argentina”, afirmó el columnista.

Más temprano, antes de la cadena nacional, The Independent había publicado una columna de su editor político, David Maddox, titulada “El movimiento de Trump sobre las Malvinas demuestra que el Reino Unido debe estar preparado para defenderse”.

El artículo sostuvo que la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual revisión de la postura de Washington respecto de la soberanía de las islas expone la difícil situación que enfrenta el primer ministro británico, Andy Burnham, en relación con el gasto militar del país.

Para Maddox, el Reino Unido es percibido como “cada vez más débil” tanto por sus rivales como por sus aliados. En ese contexto, consideró que las declaraciones de Trump parecen confirmar que Washington “ya no será una manta de seguridad” para Londres.

El editor político de The Independent también vinculó esta situación con la posición adoptada por el Gobierno británico durante la guerra entre Estados Unidos e Irán. Según Maddox, la decisión de Londres de no colaborar con Washington más allá de medidas defensivas podría generar resentimiento en la Casa Blanca “incluso mucho después de que Trump deje la presidencia”.

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