Con objeciones sobre el financiamiento del Presupuesto, el Gobierno intenta aprobar el proyecto en las próximas horas.

Sin embargo, fue por la tarde que empezó a ponerse en duda la sanción de la ley, ya que tras un cuarto intermedio los diputados se sentaron a debatir pero los votos afirmativos no estaban asegurados.

A lo largo de la sesión se fueron sucediendo distintas voces en contra del presupuesto, que criticaron principalmente las proyecciones de inflación y del tipo de cambio, así como la segmentación de tarifas y el financiamiento del mismo.

El diputado Luciano Laspina (Santa Fe), remarcó en representación del PRO que "gobernar en minoría implica escuchar, dialogar y ceder" y que "no se puede imponer una ley por la ventana".

"Nosotros no estamos pidiendo ninguna locura fiscal, estamos pidiendo darle a los argentinos una discusión civilizada de cómo vamos a corregir las cuentas públicas en Argentina", sostuvo Laspina en adelanto al rechazo de su interbloque.

Por ese mismo espacio, la exgobernadora y ahora diputada María Eugenia Vidal esgrimió que "es difícil entender cómo discutimos un presupuesto sin conocer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" y, en esa línea, añadió que "el oficialismo no ha podido decirnos si las proyecciones están incluidas y aprobadas en ese acuerdo".

En tanto, Martín Tetaz (Evolución Radical) puntializó que "nunca quedó claro por qué aparecían 12.600 millones de dólares de financiamientos de otros organismos internacionales".

"Era un dibujo a todas luces porque no hay ningún organismo financiero comprometido a entregar esa cantidad de dinero. Al otro día, corrigieron y ya no eran 12 mil millones, ahora eran 6 mil pero no se explicó quiénes iban a poner esa plata", dijo el diputado por la Ciudad de Buenos Aires.

Javier Milei (La Libertad Avanza) fue uno de los más duros contra el proyecto en el uso de la palabra, al sostener que la iniciativa oficial "es una montaña de inconsistencias, es una falta de respeto para todos los argentinos, y es el camino a una nueva crisis".

"Un presupuesto es una proyección y parte de un conjunto de datos de inicio. El ministro (Martín Guzmán) trajo datos viejos, por lo tanto, este presupuesto es un gigante de pies de barro metiéndose en la laguna: se va a caer", agregó.

Con respecto al tipo de cambio, Milei cuestionó: "¿Acaso alguien cree que el tipo de cambio puede ser 131 cuando hoy está 200 en el paralelo?".

Y sobre el financiamiento, planteó: "Supongamos que, por obra de arte, estos números se cumplieran. Habría un buraco fiscal de financiamiento de 12 mil millones de dólares, y cuando se pongan a rascar en la olla van a conseguir 6 mil millones como mucho... ¿de dónde van a sacar los 6 mil millones restantes?".

En defensa del proyecto, Leandro Santoro (Frente de Todos) dijo que "es un presupuesto equilibrado y posible en el marco de un contexto sumamente complejo".

"Estamos enfrentando cuatro crisis simultáneas: la crisis del Covid, la crisis de la inflación, de la recesión económica y la crisis de el endudamiento irresponsable. De esas cuatro crisis, hay tres que fueron heredadas de la gestión anterior", afirmó.

"Es cierto que Argentina tiene desequilibrios importantes, pero el más es importante es el social. Ese es un problema estructural. Les pido a los partidos de la oposición que dicen ser responsables y leales con la democracia: no voten en contra de esta recuperación y no voten en contra de la Argentina", concluyó.

La oposición forzó al oficialismo a tratar la reforma de Bienes Personales

En medio de la puja por el Presupuesto 2022, la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados se impusieron al oficialismo y emplazaron a la comisión de Presupuesto y Hacienda a debatir el proyecto de ley que modifica el artículo 24 de la Ley de Impuestos a los Bienes Personales.

La moción dirigida a la comisión que preside Carlos Heller para que se reúna una hora después de que finalice el debate en el que se trata el Presupuesto 2022 fue realizada por la diputada del PRO Silvia Lospenatto, quien recordó que "el proyecto en cuestión fue impulsado en el Senado por el oficialista Carlos Caserio y aprobado por unanimidad".

La iniciativa busca eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los 6 millones de pesos. En la actualidad el límite es de 2 millones de pesos.