Mientras el exfuncionario macrista se retiraba de la sala, Massa bromeó: "De alguna forma se las tengo que sacar, diputado".

El 1 de diciembre, Frigerio comunicó a través de su cuenta de Twitter que se contagió de coronavirus y por eso se ausentó a la jura del 7 de diciembre. "Me siento bien, aislado en mi casa y tomando todos los recaudos indicados por los médicos", dijo entonces.

Finalmente, Frigerio prestará juramento esta tarde y podrá sesionar junto al resto del cuerpo de la Cámara de Diputados.

"Deme de comer un poquito más": insólito diálogo entre Massa y Morales Gorleri

A la hora de votar la moción de Silvia Lospennato surgieron algunos problemas. Crecieron los murmullos y Cristian Ritondo advirtió que, aunque estaba sentado en su banca, el sistema de votación no le permitía emitir su voto. El problema aquejaba a varios diputados."Apenas me muevo se desloguea y no puedo votar por ese motivo", acotó Victoria Morales Gorleri (PRO).

La respuesta de Massa fue desopilante. "Le voy a proponer lo mismo que a la diputada Penacca. Le propongo que ponga alguna... Porque la banca registra de 50 kilos para arriba", dijo el presidente de la cámara.

"Deme de comer un poquito más", replicó Morales Gorleri, también en tono de broma. "Ponga un libro por ahora, diputada", concluyó Massa.