Con tono electoral, Mauricio Macri recorrió Lanús y se mostró con Néstor Grindetti, quien lo apoyó en una eventual candidatura

En 2018, la vivienda ubicada en Rondeau al 700, había sido recuperada tras una investigación judicial que culminó con cinco detenidos y el secuestro de varios gramos de estupefacientes, 6 celulares, una balanza de precisión digital y más de 40 mil pesos en efectivo, se informó en un comunicado.

Hoy, estuve en Monte Chingolo con el expresidente @mauriciomacri, en una casa que fue recuperada al narcotráfico durante 2018. Gracias a nuestra gestión, hoy vive allí Carolina Ruiz Diaz con su familia. pic.twitter.com/SsDA0RNKwx — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) June 8, 2022

La actividad conjunta de Macri y Grindetti forma parte de la recomposición de sus relaciones y el apoyo del jefe comunal al exmandatario nacional en sus aspiraciones aún no firmes de encabezar la lista para gobernador bonaerense en los próximos comicios. A la vez, el exmandatario sondea el recibimiento en el conurbano, en medio de las internas de Juntos por el Cambio en la que varios frentes quieren posicionarse como líderes para postularse el próximo año.

Para Néstor Grindetti, Mauricio Macri merece "un segundo tiempo"

En una entrevista, el intendente de Lanús aseguró que Macri "se merece un segundo tiempo", y de esa manera apuntó contra la estrategia de Larreta, quien es uno de los favoritos dentro del PRO junto a Patricia Bullrich para ungirse como candidato a presidente. A la vez, se alejó de la movida provincial del jefe de gobierno porteño para proponer a Diego Santilli como aspirante a mandatario bonaerense en 2023.

"No hay ninguna duda de que hay un primus inter pares entre los liderazgos, que es Mauricio. Es el fundador del PRO, el socio fundador de Cambiemos y un ex presidente. Me parece que está por encima del resto en términos de liderazgo y de serenidad, de toma de decisiones", dijo Grindetti a Clarín.

Además, Grindetti declaró, a través de Twitter, que el expresidente pudo interiorizarse en el proyecto de reducción de tasas para pymes impulsado por el distrito de Lanús, y que juntos pudieron discutir sobre la "necesidad de profundizar la educación no formal en oficios como la robótica, inteligencia artificial y nuevas tecnologías".

Sobre la proyección a futuro del partido de Lanús, Grindetti expresó que "hay mucho trabajo por delante para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos".