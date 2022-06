Mauricio Macri le respondió a Gerardo Morales y sube la tensión en Juntos por el Cambio

"Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante", arremetió Mauricio Macri.

El conflicto entre Mauricio Macri y Gerardo Morales

"Si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente", había dicho Morales, al tiempo que acusó al líder del PRO de "denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida por una mejor Argentina".

En una carta abierta dirigida directamente a Macri, Morales señaló que "vivir de la grieta no es el camino" y que "menos aún es generar una grieta en Juntos por el Cambio atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente".

"Como presidente del radicalismo no puedo dejar pasar tu descalificación sobre quien fue el primer presidente electo por el voto popular”, expresó el jujeño. Y agregó que "denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida a la obra de una mejor Argentina, es además hacerle daño a nuestra propia historia de país".

Hace tan solo 5 días, Morales había definido: "A Mauricio le reconozco una voz importante dentro de JxC, pero no es mi jefe". Y planteó que el ex mandatario "es el jefe del Pro y una figura de peso, pero si es candidato, no lo voy a votar porque quiero un presidente radical".

Se trató de otro intento del radical por desmarcarse de los dirigentes de Juntos por el Cambio, el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, insistió en diferenciar a su partido del otro gran socio que tiene la coalición opositora Juntos por el Cambio, el PRO, al afirmar que Mauricio Macri no es el líder del espacio y que va a procurar que un dirigente radical llegue a la Casa Rosada en 2023.