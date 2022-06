Fuerte mensaje de Gerardo Morales contra Mauricio Macri: "Si tu intención..."

En una carta abierta dirigida directamente a Macri, Morales señaló que "vivir de la grieta no es el camino" y que "menos aún es generar una grieta en Juntos por el Cambio atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente".

"Como presidente del radicalismo no puedo dejar pasar tu descalificación sobre quien fue el primer presidente electo por el voto popular”, expresó el jujeño.

Y agregó que "denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida a la obra de una mejor Argentina, es además hacerle daño a nuestra propia historia de país".

Gerardo Morales: "Mauricio Macri no es mi jefe"

Hace tan solo 5 días, Morales había definido: "A Mauricio le reconozco una voz importante dentro de JxC, pero no es mi jefe". Y planteó que el ex mandatario "es el jefe del Pro y una figura de peso, pero si es candidato, no lo voy a votar porque quiero un presidente radical".

Se trató de otro intento del radical por desmarcarse de los dirigentes de Juntos por el Cambio, el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, insistió en diferenciar a su partido del otro gran socio que tiene la coalición opositora Juntos por el Cambio, el PRO, al afirmar que Mauricio Macri no es el líder del espacio y que va a procurar que un dirigente radical llegue a la Casa Rosada en 2023.

"Desde el radicalismo estamos trabajando para el 2023, pero antes de eso, estamos activando una agenda con vínculos con todos los sectores, intensa, y que conecte a la política con los verdaderos problemas de la gente", expresó el presidente de la UCR en Radio con Vos. Consultado por los posibles candidatos a presidente en JxC, Morales reconoció que no serán muchos porque "el espacio llegará ordenado". Hace algunas horas, María Eugenia Vidal reafirmó su deseo de competir por la presidencia.