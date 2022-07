Con una dura advertencia al Gobierno, el campo ratificó el paro contra las políticas agropecuarias y la faltante de gasoil

La medida es impulsada por las entidades que conforman la Mesa de Enlace: CRA, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

La jornada de protesta consistirá en concentraciones en las provincias, a la vera de las rutas, sin piquetes.

Quejas por la falta de abastecimiento de gasoil y el precio

Por otra parte, Chemes hizo referencia al abastecimiento de gasoil: comentó que en algunos puntos del interior empezó a incrementarse el volumen de venta, pero aclaró que "todavía falta" para que se normalice el suministro.

Además, puntualizó que el precio de ese combustible "depende de la marca y del lugar, porque donde la demanda es fuerte el valor se incrementa y puede llegar hasta los $300. Es un mercado muy irregular y muy desprolijo".

En declaraciones al programa "Cristina sin vueltas", que se emite por radio Rivadavia, el directivo comentó que la situación planteada por la escasez de gasoil "es muy grave para el sector agropecuario, porque estamos en el final de la cosecha y empezando la siembra del trigo".

La respuesta del campo, sobre las medidas anunciadas por Silvina Batakis

Silvina Batakis Télam.jpg Silvina Batakis (Foto: Télam)

En cuanto a las medidas que anunció el lunes la ministra de Economía, Silvina Batakis, Chemes dijo que "no se ven soluciones muy diferentes. Siguen teniendo una visión fiscalista, recaudatoria. Vamos a tender a una mayor presión impositiva, por ejemplo a través de una revaluación inmobiliaria". No obstante, celebró que Batakis haya anunciado un ajuste de la estructura del Estado.

"Achicar el gasto del Estado es una medida estructural y hay que ponerla en marcha alguna vez. Pero la falta de confianza en el Gobierno hace necesario que uno crea en eso recién cuando se vean los hechos", concluyó.

