Con una fuerte definición, Patricia Bullrich opinó sobre las elecciones 2023: "Hay mucho cagón"

En ese sentido, planteó en A24: "Son discusiones totalmente estériles. Nosotros hoy tenemos que aprovechar la situación de un Gobierno que se cae, que está roto, que no tiene Presidente, que demuestra a flor de piel sus contradicciones y nosotros unir esfuerzos en torno a lo que estamos haciendo que es un programa de gobierno".

Patricia Bullrich y el armado del equipo político con miras a 2023

La titular del PRO había explicado hace unos días que que "la unidad de Juntos por el Cambio es algo que no está en discusión". En ese sentido, opinó sobre el equipo político que debería armarse de cara a las elecciones presidenciales de 2023. "Uno toma el país como está y desde ese lugar lo tenés que sacar. No solamente hay que llamar a los mejores. Hay que llamar a los que no les tiemble la mano, hay mucho cagón", arremetió.

"Hay muchos que pasan los cuatro años y nadie se da cuenta de que pasaron por un cargo. Hay muchos que tienen miedo de que les metan una demanda", subrayó la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

En ese marco, la dirigente de Juntos por el Cambio, destacó: "Hay que tener un equipo de personas que no solo sepan lo que hay que hacer sino que sean valientes, porque el saber solo no alcanza para una situación como la que tenemos en la Argentina".