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El Gobierno posterga las sesiones en el Congreso, mientras sigue negociando con aliados

En medio de la polémica por Adorni, se demora el tratamiento de leyes que la Casa Rosada considera clave. La oposición dialoguista reclama cambios a la reforma electoral, la ley de propiedad privada, la de lobby y el Súper RIGI.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El Gobierno reúne este jueves a la mesa política para redefinir las negociaciones con aliados en busca de apoyo en el Congreso (Foto: Presidencia).

El Gobierno reúne este jueves a la mesa política para redefinir las negociaciones con aliados en busca de apoyo en el Congreso (Foto: Presidencia).

El Gobierno posterga las sesiones en el Congreso hasta la semana del 24 de junio, mientras sigue buscando apoyo y negociando con bloques aliados y gobernadores los votos para sancionar la reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO. Otros de los proyectos demorados son la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros; el Súper RIGI para Inteligencia Artificial y las leyes de lobby y de ludopatía. La paralización de estas iniciativas está ligada con la polémica generada por la investigación patrimonial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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El debate por la despedida de los restos del Indio Solari (Foto: Congreso).

En ese marco, la jefa del bloque de senadores de LLA,Patricia Bullrich, encabezó en la tarde del martes y continuó este miércoles con reuniones clave con el "grupo de los 44" (senadores aliados y dialoguistas), buscando destrabar reformas que son consideradas clave por la Casa Rosada.

Sin embargo, por disidencias de algunos bloques de la oposición, que reclamaron cambios en los proyectos presentados por el Ejecutivo, el oficialismo paralizó los debates en ambas cámaras y pasó la sesión del Senado para el 24 de junio.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli encabezaron la foto con el bloque de senadores de LLA, luego de la jura y en medio de un primer cruce entre Bullrich y Villarruel. Foto LLA.

Algo parecido sucedía en la Cámara de Diputados. Según pudo saber A24.com, luego de una reunión con Karina Milei y Lule Menem en Casa Rosada el martes por la tarde, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, acordó impulsar este miércoles reuniones informativas en comisiones para avanzar en los debates por las leyes de lobby y el Súper RIGI.

Desde el PRO admitieron que reclamaron cambios en ambos proyectos y se estima que recién conseguiría los votos para el "dictamen la semana que viene".

"Al Súper RIGI, a priori, lo vemos bien en general, y sobre la ley de lobby estamos evaluando propuestas de modificación", señalaron desde el partido amarillo ante la consulta de A24.com.

El efecto Adorni en el Congreso

adorni y esposa

Tras una extensa reunión con bloques dialoguistas que ya votaron la reforma laboral, Patricia Bullrich continuaba este miércoles con reuniones internas del bloque de LLA. El objetivo era para definir la nueva estrategia que llevará este jueves al mediodía a la mesa política de la Casa Rosada.

Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, es el enlace del Gobierno con el Congreso y también una figura que tomó protagonismo desde que surgió la investigación judicial que enfrenta el jefe de Gabinete.

En tanto, luego de los cruces por el pliego de la jueza Verónica Michelli, este miércoles se sumó la polémica por otro juez en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Cerca de Bullrich evitaron sumar más "ruido" al tema, al tiempo que agregaron que la exministra "dijo en su momento lo que tenía que decir y ya no opina más", ante la consulta sobre la presentación realizada este miércoles por Adorni para ser beneficiario del Régimen Simplificado de Ganancias.

Al respecto, en medio de un total hermetismo, desde la Casa Rosada dejaron trascender que Adorni no se acogerá a la ley de Inocencia Fiscal, que permite el blanqueo de dinero y de bienes sin registrar, y elimina todas las penalidades. Estos temas serán parte de la agenda de la nueva reunión de la mesa política que fue convocada para este jueves en la Casa Rosada.

Cerca de la jefa del bloque de senadores de LLA confirmaron su asistencia ese encuentro y desmintieron que esté lanzada a la campaña electoral, como advirtió el expresidente Mauricio Macri luego de que la senadora difundiera un video sugestivo sobre su futuro rol.

Por su parte, Adorni siguió toda la semana con un extremo bajo perfil y encabezará este jueves la reunión de la mesa política. El jefe de los ministros no participó de más conferencias de prensa ni de las habituales reuniones convocadas por Karina Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores y con legisladores propios y aliados.

Desde su entorno admitieron que el funcionario estaba dedicado en las últimas horas a preparar la presentación de Declaración Jurada para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, trámite que continuará en las próximas horas con la DDJJ ante la Oficina Anticorrupción.

Stella Gárnica
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