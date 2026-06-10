El Gobierno posterga las sesiones en el Congreso, mientras sigue negociando con aliados

Desde el PRO admitieron que reclamaron cambios en ambos proyectos y se estima que recién conseguiría los votos para el "dictamen la semana que viene".

"Al Súper RIGI, a priori, lo vemos bien en general, y sobre la ley de lobby estamos evaluando propuestas de modificación", señalaron desde el partido amarillo ante la consulta de A24.com.

El efecto Adorni en el Congreso

adorni y esposa

Tras una extensa reunión con bloques dialoguistas que ya votaron la reforma laboral, Patricia Bullrich continuaba este miércoles con reuniones internas del bloque de LLA. El objetivo era para definir la nueva estrategia que llevará este jueves al mediodía a la mesa política de la Casa Rosada.

Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, es el enlace del Gobierno con el Congreso y también una figura que tomó protagonismo desde que surgió la investigación judicial que enfrenta el jefe de Gabinete.

En tanto, luego de los cruces por el pliego de la jueza Verónica Michelli, este miércoles se sumó la polémica por otro juez en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Cerca de Bullrich evitaron sumar más "ruido" al tema, al tiempo que agregaron que la exministra "dijo en su momento lo que tenía que decir y ya no opina más", ante la consulta sobre la presentación realizada este miércoles por Adorni para ser beneficiario del Régimen Simplificado de Ganancias.

Al respecto, en medio de un total hermetismo, desde la Casa Rosada dejaron trascender que Adorni no se acogerá a la ley de Inocencia Fiscal, que permite el blanqueo de dinero y de bienes sin registrar, y elimina todas las penalidades. Estos temas serán parte de la agenda de la nueva reunión de la mesa política que fue convocada para este jueves en la Casa Rosada.

Cerca de la jefa del bloque de senadores de LLA confirmaron su asistencia ese encuentro y desmintieron que esté lanzada a la campaña electoral, como advirtió el expresidente Mauricio Macri luego de que la senadora difundiera un video sugestivo sobre su futuro rol.

Por su parte, Adorni siguió toda la semana con un extremo bajo perfil y encabezará este jueves la reunión de la mesa política. El jefe de los ministros no participó de más conferencias de prensa ni de las habituales reuniones convocadas por Karina Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores y con legisladores propios y aliados.

Desde su entorno admitieron que el funcionario estaba dedicado en las últimas horas a preparar la presentación de Declaración Jurada para adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, trámite que continuará en las próximas horas con la DDJJ ante la Oficina Anticorrupción.