Terminó la autopsia sobre el cuerpo de Fabián Gutiérrez y se conocieron nuevos detalles de su muerte

Fabián Gutiérrez (Foto: Télam).

Lesiones múltiples, un puntazo en el cuello, un fuerte golpe en la cabeza y signos de tortura, son algunos de los resultados que arrojó la autopsia del ex secretario de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, según consta en el expediente judicial.

Todavía resta determinar la herida fatal. En principio, según consignó el diario La Opinión Austral de Santa Cruz, habría sido el corte en el cuello con un cuchillo similar a un tramontina. Un dato no menor es el peritaje daría por probado que a Gutiérrez lo torturaron por lo cual cambiaría la carátula y la situación procesal de los cuatro detenidos que tiene la causa.

Se trata de Facundo Zaeta, principal sospechoso del asesinato, con quien tenía una relación Gutiérrez, y que habría planeado robarle junto a sus dos amigos, Pedro Monzón y Facundo Gómez. Todos tienen entre 19 y 23 años y están acusados de "homicidio calificado por la participación de dos o más personas”.

En dialogo con el programa Mauro La Pura Verdad, el juez de la causa Carlos Narvarte, afirmó que todavía no tiene la autopsia en su poder. “No puedo referirme todavía a la autopsia porque todavía no tengo el informe en mis manos. Pero si finalizó recientemente”, afirmó.

No obstante ello, adelantó que todavía no tiene definida la hipótesis principal. “Había una relación con una de las personas, pero esas son todas hipótesis que no he cerrado porque tengo que evaluarlo en el marco de todos los elementos probatorios que hay en el expediente”, dijo el magistrado.