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DATO CRUCIAL

Crimen de Agostina Vega: la autopsia reveló a qué hora la mataron y expuso detalles estremecedores

Los resultados preliminares de la autopsia aportaron datos clave sobre el crimen de la adolescente de 14 años en Córdoba. El cuerpo fue encontrado enterrado en dos pozos poco profundos y los investigadores avanzan para determinar si el único acusado actuó solo o contó con ayuda.

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La fiscalía también espera los resultados de los estudios realizados en la vivienda donde se sospecha que ocurrió el asesinato. (Foto: archivo)

La fiscalía también espera los resultados de los estudios realizados en la vivienda donde se sospecha que ocurrió el asesinato. (Foto: archivo)

Los estudios forenses por el crimen de Agostina Vega establecieron que la muerte de la adolescente de 14 años se habría producido entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo y detectaron signos compatibles con un ataque de extrema violencia. Mientras tanto, la Justicia intenta determinar si el único detenido, Claudio Barrelier, actuó solo o contó con la participación de otras personas.

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Los primeros informes elaborados por los especialistas permitieron acotar la ventana temporal en la que ocurrió el crimen y reforzaron la principal hipótesis de la fiscalía. Hasta ahora, los investigadores estimaban que el asesinato se había producido entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo. Los resultados forenses ratificaron esa línea de tiempo.

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Qué dice la autopsia

Además, las pericias revelaron importantes daños en los órganos internos de la víctima. Los investigadores consideran que las lesiones son compatibles con un ataque de extrema violencia, aunque todavía esperan los resultados definitivos para establecer con precisión cuál fue el mecanismo que provocó la muerte.

Otro de los datos incorporados al expediente indica que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, una circunstancia que complejiza el análisis de los forenses y la reconstrucción de la secuencia de los hechos.

Los especialistas trabajan sobre distintas hipótesis para determinar cómo murió la adolescente. Entre las posibilidades que continúan bajo análisis figuran la asfixia, golpes, lesiones provocadas con elementos cortantes o una eventual intoxicación. Los estudios complementarios serán determinantes para arribar a una conclusión definitiva.

Otro de los datos incorporados al expediente indica que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, una circunstancia que complejiza el análisis de los forenses y la reconstrucción de la secuencia de los hechos.

Descampado Agostina Vega
Los restos fueron enterrados en dos pozos de entre 10 y 20 centímetros de profundidad que habían sido cubiertos con tierra y piedras. (Foto: archivo)

Los restos fueron enterrados en dos pozos de entre 10 y 20 centímetros de profundidad que habían sido cubiertos con tierra y piedras. (Foto: archivo)

El hallazgo

El hallazgo del cuerpo se produjo después de varios días de intensa búsqueda. Los restos fueron encontrados desnudos, enterrados en dos pozos de entre 10 y 20 centímetros de profundidad que habían sido cubiertos con tierra y piedras.

La localización fue posible gracias a una perra de la Policía que participó de los rastrillajes en el sector donde finalmente fueron encontrados los restos de la adolescente.

Por su parte, el reconocimiento de la víctima pudo realizarse a partir de los anillos que llevaba colocados al momento del hallazgo, un elemento que permitió avanzar rápidamente con la identificación.

En paralelo, los investigadores continúan analizando diferentes evidencias para reconstruir las últimas horas de Agostina. Uno de los elementos que genera especial interés es su teléfono celular, que todavía no fue encontrado.

Sin embargo, las pericias tecnológicas permitieron establecer que el dispositivo registró actividad durante aproximadamente tres horas en una antena de telefonía celular. Ese movimiento coincide con el horario en el que los especialistas estiman que ocurrió el crimen, por lo que se convirtió en una pieza relevante dentro de la investigación.

En paralelo, los investigadores continúan analizando diferentes evidencias para reconstruir las últimas horas de Agostina. Uno de los elementos que genera especial interés es su teléfono celular, que todavía no fue encontrado.

La investigación

La fiscalía también espera los resultados de los estudios realizados en la vivienda donde se sospecha que ocurrió el asesinato. En el lugar se efectuaron pericias con reactivos destinados a detectar posibles rastros biológicos que hubieran sido limpiados o alterados.

Al mismo tiempo, los investigadores trabajan sobre el Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo. El vehículo fue sometido a distintos análisis en busca de restos biológicos, fibras u otras evidencias que permitan confirmar su participación en el hecho.

Pala y Ford K
Se efectuaron pericias con reactivos destinados a detectar posibles rastros biológicos sobre elementos secuestrados en el domicilio de Barrelier y el Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo. (Foto: A24)

Se efectuaron pericias con reactivos destinados a detectar posibles rastros biológicos sobre elementos secuestrados en el domicilio de Barrelier y el Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo. (Foto: A24)

La causa también incorpora el estudio de teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos. El objetivo es reconstruir comunicaciones, movimientos y contactos que permitan establecer qué ocurrió antes y después del crimen.

Entre los elementos que forman parte del expediente aparece un mensaje recibido por Melisa Heredia, madre de la víctima, durante los días de búsqueda. El texto decía: "Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila". Los investigadores intentan determinar quién lo envió y si se trató de una maniobra destinada a desviar la investigación.

En tanto, la fiscalía analiza todas las circunstancias que rodearon el hecho mientras intenta reconstruir por completo las últimas horas de vida de Agostina Vega, consideradas fundamentales para esclarecer el crimen.

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