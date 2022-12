Coparticipación: el gobierno porteño seguirá cobrando el impuesto a las tarjetas de crédito mientras siga el conflicto con Nación

El pasado miércoles, luego de que la Corte Suprema fallara a favor de la Ciudad de Buenos Aires y contra el Gobierno nacional en la disputa por el recorte de fondos de coparticipación federal, Horacio Rodríguez Larreta había confirmado que eliminaría el impuesto del 1,2% a los gastos en tarjetas de crédito que había establecido tras la quita de recursos.

Por su parte, Martín Mura, dijo "cuando salió el fallo de la Corte Suprema dijeron que no lo iban a acatar y ayer el Gobierno dijo que a una provincia le iba a pagar parte de la coparticipación con bonos, no me gustaría estar en los pies de gobernador o tenedor de bono".

Horacio Rodriguez Larreta - nuevo gabinete 02 - FOTO CABA.jpeg

Alberto Fernández anunció que depositarían en una cuenta del Banco Nación la diferencia entre el 1,40 y el 2,95, pero en bonos soberanos. Específicamente, utilizarían el TX31, un bono CER que vence dentro de casi 9 años y muy poco líquido (difícil de vender, porque casi no se opera en el mercado).

En la Ciudad sostienen que esa forma de pago no permite eliminar los impuestos que establecieron cuando la Nación les redujo la coparticipación inicialmente. Porque se trata de un flujo de dinero que se asigna a partidas presupuestarias cotidianas y no una deuda acumulada que se deba devolver. Sin dinero en efectivo, como se paga a diario el “goteo” de la coparticipación, no pueden aplicar los fondos al funcionamiento cotidiano de la Ciudad.

Larreta fue tajante sobre la coparticipación: "El Presidente quiere hacer trampa"

Rodríguez Larreta confirmó que la Ciudad presentó en la Corte un escrito informando del incumplimiento de parte del Gobierno nacional para que la Justicia tome las decisiones correspondientes que garanticen el cumplimiento de la sentencia en los términos exactos que dicta el fallo.

Además, informó que se presentaron en los tribunales de Comodoro Py las denuncias penales contra todos los funcionarios del Banco Nación que son responsables de no cumplir el fallo en los términos en los que ordena la Corte. “Vamos a ir a fondo hasta que cumplan con la ley y con sus deberes como funcionarios públicos”, adelantó.

Horacio Rodriguez Larreta - nuevo gabinete 01 - FOTO CABA.jpeg

Por último, afirmó: “No tengo dudas de que esta manera kirchnerista de entender el poder se está terminando. Y se está terminando porque cada día somos más los argentinos que queremos cambiar, que queremos una Argentina de ley, de orden, de igualdad, de trabajo y de progreso. Cada día somos más los que queremos ser parte de la generación del 23 para terminar con el ciclo de decadencia en el que vivimos hace décadas y unirnos detrás de un modelo de desarrollo que saque al país adelante”.

El gobierno porteño rechazó el pago de la coparticipación en bonos

Y al referirse a las intenciones de pagar los fondos coparticipables con títulos públicos, sostuvo que "el Presidente quiere hacer trampa". En esta línea, detalló que el pago "lo debe hacer de forma directa, diaria y en pesos", ya que "en ningún lugar se habilita el pago en bonos".

Por la mañana, el presidente Alberto Fernández comunicó que acatará el fallo de la Corte e informó que le pagará a la Ciudad a través de bonos. También reveló que presentará un recurso “in extremis”, que recusará a las autoridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda, a ser tratado en sesiones extraordinarias.

"Las decisiones judiciales son obligatorias aún cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho, buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo, observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer", planteó el mandatario a través de un hilo de Twitter.