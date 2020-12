Cornejo sobre las negociaciones con Pfizer: "Hay muchas sospechas si se han pedido coimas, pero a mi no me consta"

Alfredo Cornejo habló sobre las negociaciones entre el Gobierno y Pfizer.

En momentos en que las negociaciones por la vacuna contra el Covid entre el Gobierno nacional y el laboratorio Pfizer parecen empantanadas, el diputado Alfredo Cornejo señaló: "Hay muchas sospechas si se han pedido coimas, pero a mi no me consta".

En declaraciones a 4 días, que conduce Facundo Pastor en A24, el presidente de la UCR afirmó: "No queda claro cual es el conflicto con Pfizer y en el Congreso Ginés (González García) debería explicar cuál es el conflicto con Pfizer".

"Creo que el Gobierno Argentino no está contando los requisitos que exige Pfizer y los otros laboratorios, la negociación no ha sido buena", dijo el ex gobernador mendocino y agregó: "Hay muchas sospechas si se le han pedido coimas, circula por todos lados pero a mi no me gusta hacerme eco de cosas porque no me consta. Insisto, todas esas cosas circulan extraoficialmente, pero nadie aporta nada".