Corrupción: Cristina Kirchner confirmó que se presentará el miércoles en Comodoro Py

Luego, se refirió al atentado en su contra: “A estas razones de carácter institucional se le suma una verdaderamente más grave y definitoria para la resolución del Tribunal: el 1 de septiembre del 2022, cuando desempeñaba la Vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’, que culminó este martes con ‘el fallo que sí salió’”, aseguró.

“El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse. ‘La bala no salió’ por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los ores intelectuales y los apoyos económicos”, criticó.

¿Cristina presa en su casa?: qué dijo la Justicia tras inspeccionar su departamento

La Dirección de Control y Asistencia y Ejecución Penal concluyó en un informe que el departamento que presentó la defensa de Cristina Fernández de Kirchner (72) es apto para que cumpla la prisión domiciliaria, en el caso de ser concedida por el juez Jorge Gorini.

El juez Gorini había ordenado inspeccionar el departamento de San José 1111, del barrio porteño de Constitución, donde Fernández de Kirchner solicitó cumplir su arresto domiciliario. El resultado fue positivo para la exmandataria ya que el lugar se consideró apto para poder ser utilizado en el caso de que sea beneficiada con la prisión domiciliaria.

Así, la expresidenta cumplió con un paso importante en la Justicia para que ésta pueda avanzar en el caso de otorgarle, por su edad, la prisión domiciliaria.

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.