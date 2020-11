Alberto sobre el aborto: "Haré todos mis esfuerzos para que este proyecto sea ley"

El entonces candidato Alberto Fernández, con militantes de la Campaña por el aborto Seguro, Legal y Gratuito (Foto: Twitter)

"Haré todos mis esfuerzos para que el Congreso acompañe y que este proyecto sea ley", dijo hoy el presidente Alberto Fernández. Además, aclaró que con el proyecto enviado al Congreso sobre legalización de la interrupción voluntaria del embarazo no se está haciendo obligatoria esa práctica "sino garantizando la vida de la mujer que enfrenta un embarazo".

Además, se mostró optimista respecto de los posibles resultados en el Congreso: "Creo que estamos en condiciones de que esta vez el aborto se convierta en ley", dijo a la radio Futurock.

“Esta vez no es un presidente que cumplió mandando una ley para que no digan 'no cumplió'. Sino que activamente se preocupa por el tema”, agregó en referencia a Mauricio Macri. Y agregó: “La diferencia con otros tiempos es que más allá de la enorme lucha de las organizaciones feministas, yo me siento el primer abanderado de este reclamo”.