Crimen de Daniel Barrientos: la UTA reclamó "justicia" tras la liberación de los acusados

En ese texto, la UTA reprochó la decisión del fiscal de la causa, Gastón Duplaá, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, quien este martes resolvió no solicitar la prisión preventiva para Alex Gabriel Barone (19) y Gabriel Alejandro Barone (24), por lo que estos recuperaron la libertad.

"No nos corresponde juzgar, pero sí saber lo que sucede, qué pasa, los detenidos si son sospechosos deberían continuar detenidos y si no lo son, ¿dónde están los autores? Una vez más, tenemos que preguntarnos: ¿JUSTICIA PARA CUANDO?", sostuvo el sindicato.

En esa línea, los trabajadores del gremio automotor afirmaron que "toda la cadena falla, sufirmos como trabajadores los crímenes y no se aprehenden ni condenan a los culpables".

"Sin ello, no es viable ningún proyecto de sociedad. Policía y justicia están para cuidar al ciudadano. No para abandonarlo, ya que una vez más, estamos velando al compañero Barrientos y tantas otras víctimas de un sistema que no funciona", concluyeron.