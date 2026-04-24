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Con la mira en la pelea por la Provincia de 2027, Karina Milei se muestra con Pareja y Santilli en un acto

La secretaria general de la Presidencia dirá presente junto a ambos dirigentes en un evento que se organizará en Suipacha. Ambos suenan como dos de los posibles candidatos del oficialismo en territorio bonaerense.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Con la mira en la pelea por la Provincia de 2027, Karina Milei se muestra con Pareja y Santilli en un acto

Con la mira al armado electoral para pelear la gobernación bonaerense en 2027, la secretaria General de Presidencia y jefa política de La Libertad Avanza, Karina Milei, encabeza este sábado un acto en la localidad de Suipacha junto al titular del partido en la provincia de Buenos Aires, y diputado nacional, Sebastián Pareja. Junto a ellos también estará el ministro del Interior (todavía afiliado al PRO), Diego Santilli.

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La mesa política del Gobierno, con Karina Milei y Manuel Adorni a la cabeza, se volverá a reunir este viernes (Foto: Presidencia).

Ambos suenan como dos de los posibles candidatos del oficialismo para pelearle al peronismo la sucesión de Axel Kicillof en el distrito que concentra a casi la mitad del padrón electoral del país.

Con la presencia de dirigentes de LLA nacionales y de PBA, y bajo la excusa de presentar el programa 2026 de formación política en la Provincia, el encuentro servirá para presentar el virtual apoyo de Karina Milei a sus posibles candidatos para la gobernación bonaerense en 2027. El evento, organizado por Pareja, se realizará desde las en el local ubicado en Entre Ríos 272.

Se trata, según se anuncia en el programa, de "una jornada de capacitación política y educativa que marcará el lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP)".

El encuentro reunirá a referentes de los 135 distritos bonaerenses y autoridades de LLA nacionales con el objetivo de consolidar la organización territorial y fortalecer la preparación de los equipos con el objetivo de gobernar la Provincia en el 2027.

A 126 km de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional N° 5, Suipacha -un distrito conocido por ser un centro de turismo rural y gastronómico con casonas históricas- fue elegido por LLA para arrancar lo que dieron en llamar como una jornada de capacitación política en busca de candidatos locales.

La apertura estará a cargo de Pareja, director honorífico de EFDAP, quién estará acompañado por la diputada nacional y directora general de la organización, Miriam Niveyro, y el senador provincial Luciano Olivera.

A lo largo de la jornada se desarrollarán capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial, junto con la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal.

"La iniciativa apunta a formar dirigentes con capacidad de gestión y consolidar una alternativa real frente al modelo actual, con eje en la batalla cultural, la eficiencia del Estado y la representación del ciudadano y contribuyente en cada distrito", señalan los organizadores del evento, al que también asistiría el presidente de la Cámara de Diputados, y vicepresidente nacional de LLA, Martín Menem.

Karina y Santilli continúan con reuniones con gobernadores mirando al 2027

El encuentro en Suipacha se produce en paralelo a la estrategia lanzada a nivel nacional por la mesa política electoral del Gobierno, que es encabezada por Karina Milei, Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional y armador político de LLA, Eduardo Lule Menem. Ellos encaran con gobernadores dialoguistas, con los que no descartan eventuales alianzas en sus provincias, parte de la estructura que lleve a Javier Milei a la candidatura a la reelección en 2027.

Karina Milei, Diego Santilli y Lule Menem recibieron en Casa Rosada al gobernador aliado del Chaco, Zdero. apoyo a a reforma electoral y eventual alianza en 2027. Foto Ministerio de Interior.

Tras los encuentros que los tres funcionarios mantuvieron la semana pasada con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), este jueves por la tarde fue el turno de recibir al radical Leandro Zdero, de Chaco.

Según un comunicado oficial difundido por el Ministerio del Interior, en el encuentro conversaron "sobre la agenda conjunta que comparten las provincias y la Nación".

En ese marco, Zdero sostuvo: "Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos para que el Chaco sea parte de una Argentina con oportunidades. Queremos mirar hacia adelante, enfocarnos en el Chaco y en la Argentina que viene. Esa es nuestra esperanza y ahí vamos a poner todo nuestro esfuerzo”.

Entre los temas que definieron, incluyó el apoyo del gobernador de Chaco a los proyectos de leyes que el Gobierno considera urgentes para ser tratados en el Congreso, como las leyes Hojarasca, Discapacidad, Financiamiento Universitario, Salud Mental, el Código Penal, los pliegos de jueces y fiscales federales y, finalmente, el recientemente enviado paquete de reforma electoral.

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