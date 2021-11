Crimen del kiosquero: Horacio Rodríguez Larreta apuntó contra la provincia de Buenos Aires: "Tenés 15 mil policías haciendo trámites"

Sobre las causas que llevan a un suceso de esta índole, el gobernador aseguró en diálogo con Paulo Vilouta en A24 que no existe solo una explicación sino que "es un todo". En ese sentido, enumeró la liberación de presos por la pandemia durante el año pasado, a la cual describió como "inexplicable" y a las condiciones en las que trabaja la policía bonaerense. "Hoy en la provincia de Buenos Aires tenés 15 mil policías en las comisarías haciendo trámites administrativos", destacó.

Embed

En comparación con lo realizado durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, Larreta aseguró que se trata de un "enfoque integral" para combatir la inseguridad. "Tenés que tener a la policía entrenada, bien capacitada, con tecnología y en la calle. Y tenés que tener obviamente las leyes necesarias", aseveró. Asimismo, hizo referencia a la reciente corriente de "justicia garantista liderada por Zaffaroni".

"Lo que hacen es buscar los derechos de los delincuentes. Siempre los derechos de los delincuentes primero por sobre los derechos de las víctimas", analizó el opositor. A su vez, volvió a enfatizar en la idea de no apoyar una solución única sino en "trabajar en todos los frentes" para abordar la problemática de la inseguridad.

Horacio Rodríguez Larreta habló acerca de los dichos de Alberto Fernández sobre Córdoba

Otro de los temas que se tocó en la entrevista fue los dichos del presidente Alberto Fernández sobre la provincia de Córdoba que se viralizaron en las últimas horas. "Lo traicionó el inconsciente", calificó Horacio Rodríguez Larreta sobre sus declaraciones. En la misma línea aseveró: "Que lo que no nos votan no son argentinos muestra el nivel de sectarismo y discriminación". "Lo que necesitamos es unión, no desunión. Todo eso desune", concluyó el jefe de gobierno porteño.