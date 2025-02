CriptoGate: cómo será la investigación, qué trabajo deberán hacer los expertos en cibercrimen y qué piensan los especialistas

El expediente surgió a raíz de una denuncia presentada el 17 de febrero por Claudio Lozano, quien alertó sobre el repentino incremento del valor del token $LIBRA tras una publicación de Milei en redes sociales.

La criptomoneda pasó de 0,01 USD a 5 USD en un corto período de tiempo, para luego desplomarse. Este repentino ascenso y caída del valor habría permitido a los principales involucrados en su creación retirar grandes sumas de dinero.

La búsqueda del fiscal también examinará si hubo manipulación en el mercado y cómo esto afectó a miles de personas que compraron el token.

El fiscal Taiano, a cargo del caso, dispuso varias medidas de prueba para esclarecer los hechos. Entre ellas, solicitó información a varias instituciones, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Inspección General de Justicia (IGJ).

También requirió la colaboración de Google para obtener datos sobre los sitios web asociados a la criptomoneda. Además, se le dio intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para rastrear los dominios utilizados en la creación y operación de estos sitios.

A pesar de la amplitud de la investigación, aún no se pidieron registros de la Casa Rosada ni citaciones de testigos en esta etapa inicial, aunque se prevé que estas medidas puedan ser tomadas más adelante.

“Es muy factible que muchos organismos del estado argentino no entreguen nada amparándose en que no hay nada registrado porque nuestro país no tiene la suficiente regulación en esta materia”, le dijo a A24.com Maximiliano Firtman, periodista, programador, docente y uno de los primeros en advertir que atrás del TECH Forum había personajes opacos.

En este sentido, Emilse Garzón, otra especialista en tecnología, aseguró que “la gran falencia de esta investigación va ser que no hay especialista en la materia cripto que hoy estén trabajando con la justicia argentina”.

El objetivo de la investigación será determinar cómo se desarrolló el lanzamiento de $LIBRA y la participación de los involucrados, entre ellos Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.

Aunque Karina Milei, hermana del presidente, no fue mencionada en los documentos oficiales, algunos denunciantes la vincularon al caso por su supuesta intervención en la organización de reuniones con el presidente, por las cuales habría cobrado honorarios.

Ya existen diez denuncias penales presentadas en los tribunales, las cuales están siendo analizadas en el marco de la investigación a Milei y otros involucrados. La causa está bajo la supervisión de la jueza María Servini, quien delegó la instrucción a Taiano.