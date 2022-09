En diálogo con CNN Radio amplió que “tuve un altercado que no me enorgullece. Ante la insinuación de que es mi culpa la paralización en el país, tuve una reacción que me parece un despropósito”.

Este medio, consultó a la cartera de Trabajo, y desde el entorno del ministro Moroni confirmaron que “hubo insultos de todos contra todos”, pero prefirieron no emitir una opinión al respecto.

neumaticos - empresas - FOTO LOS ANDES.webp Tras las negociaciones fallidas, el gremio de los neumáticos y empresarios se reúnen nuevamente este jueves a las 13 horas (Foto: Los Andes).

Neumáticos: el presidente de Fate fue crítico tras la fallida negociación

La reunión entre los representantes sindicales, las empresas y el Gobierno se inició el miércoles cerca de las 14 y se extendió por 5 horas, bajo la presión del Ministerio de Economía de “abrir la importación” en caso de que no se llegara a un acuerdo y el conflicto mantuviera paralizada las plantas.

En este contexto, y tras las fallidas negociaciones, Javier Madanes Quintanilla, presidente de Fate, advirtió que “las cosas están muy enredadas” y que “si esto no se resuelve de manera racional, va a traer problemas mayores”.

En este orden, graficó: “Llevamos cinco meses de conflictos, con idas, vueltas, bloqueos, desbordes; y en la última semana con la paralización completa de la producción en las tres plantas del país".

Y continuó: "Desde ahí se dan estos fenómenos que ustedes comentan: desabastecimiento, la necesidad de recurrir a productos importados; pero veo un par de cosas que me gustaría aclarar por encima de la coyuntura puntual de hoy, que es un día muy delicado. Acá no estamos hablando de un tema paritario, de algo salarial”.

Javier Madanes Quintanilla - FOTO LU17.jpg Javier Madanes Quintanilla, presidente de Fate, habló sobre su cruce con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni: qué dijo (Foto: LU17).

El empresario fue tajante al sostener la crisis de los neumáticos “va más allá de la política”. Señaló: “Estamos hablando de cómo se ordena el funcionamiento de una planta industrial y cómo se ordena el manejo del seguimiento a través de la gestión del Gobierno del funcionamiento de la economía".

Crisis de los neumáticos: cómo sigue el conflicto

Este jueves a las 13 horas se retoma el diálogo entre las partes. En la previa al nuevo encuentro, Quintanilla insistió en que el conflicto “no tiene que ver exclusivamente con el sector neumático, autopartes o automotrices. Si esta relación entre el sector privado y un gremio se extiende, tendremos temas más profundos”.

Para culminar su idea, ejemplificó: “En la cadena de producción de tubos, un tema crítico para la resolución del problema energético, está involucrado el mismo gremio que en este conflicto. Así que, pensemos cómo resolvemos esto, porque esto va a derramar sobre temas de una envergadura mayor, que si llegan a ser similares a lo que tuvimos que enfrentar, las consecuencias serán penosas".