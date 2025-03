Cristina vs Milei: nuevos cuestionamientos por el acuerdo con el Fondo, crítica a Caputo y cruce por la Corte

"Ay Milei!... Qué jornada la de ayer!... Sentí que fue el primer día de tu desgobierno", expresó la titular del Partido Justicialista (JP) en su cuenta de la red social X. Allí, recordó el anuncio de Caputo de ayer en el que precisó que el monto del acuerdo con el FMI será de US$ 20.000 millones. Sobre las declaraciones del ministro, opinó: "Unas horas después, en vivo y en directo, la vocera de ese mismo organismo, enfrió el anuncio… no sólo no confirmó la cifra comunicada, sino que, además, dijo que los desembolsos van a ser en tramos".