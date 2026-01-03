Cristina Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis y fue dada de alta
El Sanatorio Otamendi informó que la ex presidenta fue dada de alta tras su operación y volverá a su prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.
Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis y fue dada de alta.
La ex presidenta Cristina Kirchner, que había sido internada antes de las fiestas y operada de urgencia por una apendicitis, fue dada de alta y seguirá el tratamiento antibiótico vía oral. Así lo informó el Sanatorio Otamedi en un comunicado oficial, por lo que la ex mandataria volverá a su prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en Constitución.
"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta.", detalla el comunicado emitido por la institución donde se encontraba la ex presidenta.
A su vez, la nota publicada por el Otamendi completa el parte diciendo: "Previamente se retiró el drenaje peritoneal y pasó a tratamiento antibiótico vía oral. Será seguida en domicilio por su equipo médico personal".
El último parte médico había sido difundido el 29 de diciembre, en el que se destacaba la necesidad de que la expresidenta continuara con los cuidados sanatoriales.
Tras ese comunicado del Otamendi , el Tribunal Oral Federal N°2 que está a cargo del proceso de prisión domiciliaria que atraviesa la ex jefa de Estado, avaló que Cristina Kirchner permanezca internada.
Así fue el tratamiento de Cristina Kirchner
El 20 de diciembre, la ex presidenta, de 72 años, fue derivada al Sanatorio Otamendi luego de experimentar dolores abdominales agudos en su vivienda, donde cumple prisión tras la condena firme por la causa “Vialidad”. El traslado se dio tras la autorización judicial requerida debido a su condición legal y en el centro de salud, los médicos ordenaron estudios complementarios y, ante los resultados, autorizaron una cirugía de urgencia.
La evolución clínica de la expresidenta requirió controles continuos y la administración de antibióticos endovenosos, además del mantenimiento de un drenaje peritoneal. El equipo médico enfocó los cuidados en evitar complicaciones de la infección y del cuadro intestinal agudo detectado tras la operación.
Durante la internación, los profesionales realizaron una tomografía computada abdominal que confirmó el diagnóstico de íleo postoperatorio. Ante esta complicación, el sanatorio aplicó medidas de soporte habituales, ajustando la medicación y controlando el balance hídrico, mientras aguardaban una resolución espontánea del episodio, según comunicaron fuentes médicas.
La condena que cumple la ex presidenta
Cristina Kirchner permanece bajo prisión domiciliaria en su departamento ubicado en la calle San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires luego de que el 10 de junio del año pasado, la Corte Suprema confirmara la sentencia dictada en noviembre por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal.
La condena, en el marco de la causa “Vialidad”, la responsabilizó por defraudación al Estado mediante contratos de obras públicas, estableciendo una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, la sentencia incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.