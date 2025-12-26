Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: qué dice y hasta cuándo seguirá internada
La ex presidenta continúa recuperándose en el Sanatorio Otamendi, luego de haberse sometido a una operación por una apendicitis aguda con peritonitis.
Cristina sigue internada y bajo tratamiento antibiótico.
El nuevo parte médico de Cristina Fernández de Kirchner confirmó que la ex presidenta mantiene una evolución favorable tras haber sido operada de urgencia por apendicitis aguda con peritonitis localizada. Sin embargo, permanecerá internada debido a un íleo postoperatorio, una complicación frecuente en la que el intestino no logra retomar su funcionamiento normal luego de una cirugía.
Según indicó la clínica Otamendi, la ex mandataria sigue con drenaje peritoneal, recibe tratamiento antibiótico endovenoso y continúa con dieta líquida, sin posibilidad de incorporar sólidos por el momento.
Hasta ahora, no presentó fiebre. Los profesionales de la salud informaron que seguirá internada hasta que se observe una mayor mejora clínica.
Cristina Kirchner ingresó a la clínica Otamendi el sábado, luego de experimentar dolores abdominales intensos desde el viernes. Tras la evaluación médica, se decidió la intervención quirúrgica de urgencia, donde se constató el cuadro de apendicitis con peritonitis localizada.
El primer parte del domingo señaló una evolución positiva, sin aparición de nuevos síntomas ni complicaciones. Pero el cuadro actual requiere mantener la internación.
Por el momento, su estado no permite que regrese a San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria luego de ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.
Qué es la apendicitis con peritonitis, el cuadro que afectó a Cristina Kirchner
La apendicitis es la inflamación del apéndice, un pequeño órgano ubicado en el costado derecho del abdomen. Según Mayo Clinic, cuando no se opera a tiempo, el apéndice puede romperse y liberar contenido infectado dentro del abdomen, lo que provoca la inflamación del peritoneo, la membrana que recubre los órganos internos. Esta infección se denomina peritonitis.
La apendicitis con peritonitis es una complicación grave que requiere atención médica urgente, ya que puede poner en riesgo la vida si no se actúa rápidamente.