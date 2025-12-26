Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: qué dice y hasta cuándo seguirá internada

El primer parte del domingo señaló una evolución positiva, sin aparición de nuevos síntomas ni complicaciones. Pero el cuadro actual requiere mantener la internación.

Por el momento, su estado no permite que regrese a San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria luego de ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.

Militantes expresaron su apoyo a la ex mandataria desde las afueras del sanatorio (x.com/argconcristina)

Qué es la apendicitis con peritonitis, el cuadro que afectó a Cristina Kirchner

La apendicitis es la inflamación del apéndice, un pequeño órgano ubicado en el costado derecho del abdomen. Según Mayo Clinic, cuando no se opera a tiempo, el apéndice puede romperse y liberar contenido infectado dentro del abdomen, lo que provoca la inflamación del peritoneo, la membrana que recubre los órganos internos. Esta infección se denomina peritonitis.

La apendicitis con peritonitis es una complicación grave que requiere atención médica urgente, ya que puede poner en riesgo la vida si no se actúa rápidamente.