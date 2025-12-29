Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: ¿Cuándo le darían el alta?

El último comunicado médico, emitido el viernes pasado, había indicado que la actual titular del Partido Justicialista (PJ) continuaba hospitalizada por presentar síntomas compatibles con un íleo posoperatorio, una afección caracterizada por la interrupción transitoria de la función intestinal tras una cirugía.

La ex mandataria se encuentra alojada en una habitación individual del sanatorio, donde pasó la Nochebuena y la Navidad, luego de haber ingresado el domingo 22. Durante estos días recibió la visita de familiares cercanos, entre ellos su hijo Máximo Kirchner.

En tanto, en las inmediaciones del centro de salud se mantienen militantes que expresan su apoyo y exhiben pancartas en rechazo a la prisión domiciliaria que cumple tras la condena en la causa Vialidad.