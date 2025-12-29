Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: ¿Cuándo le darían el alta?

La ex presidenta Cristina Kirchner “continúa evolucionando” del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada y presenta “una lenta recuperación del íleo posoperatorio”, informó el Sanatorio Otamendi en un nuevo parte médico.
La expresidenta lleva nueve días internada tras ser operada por una apendicitis.
La militancia acompaña a Cristina Kirchner frente a su departamento: cánticos, banderas y clima de felicidad.
Según precisó la institución, la paciente permanece con drenaje peritoneal y bajo tratamiento antibiótico endovenoso. Además, comenzó con la ingesta de alimentos semisólidos, con buena tolerancia.
El parte, firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lanfranconi, señaló que, si no se presentan complicaciones adicionales, se mantendrá la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, el retiro del drenaje y la finalización del tratamiento antibiótico.
Cristina Kirchner cumplió este lunes más de una semana internada en el Otamendi, donde fue intervenida quirúrgicamente por una apendicitis que se vio agravada por una peritonitis localizada. En los dos días previos a este informe no se habían difundido novedades sobre su estado de salud.
El último comunicado médico, emitido el viernes pasado, había indicado que la actual titular del Partido Justicialista (PJ) continuaba hospitalizada por presentar síntomas compatibles con un íleo posoperatorio, una afección caracterizada por la interrupción transitoria de la función intestinal tras una cirugía.
La ex mandataria se encuentra alojada en una habitación individual del sanatorio, donde pasó la Nochebuena y la Navidad, luego de haber ingresado el domingo 22. Durante estos días recibió la visita de familiares cercanos, entre ellos su hijo Máximo Kirchner.
En tanto, en las inmediaciones del centro de salud se mantienen militantes que expresan su apoyo y exhiben pancartas en rechazo a la prisión domiciliaria que cumple tras la condena en la causa Vialidad.