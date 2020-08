"Cristina gobierna por Twitter": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale no solo analizó la Reforma Judicial que impulsa el Gobierno, sino también los recientes mensajes que emitió la vicepresidenta al señalar que "Cristina gobierna por Twitter".

"Mientras Alberto Fernández gobierna por DNU, Cristina Kirchner lo hace por Twitter. Ya rige en todo el país el decreto que prohíbe, entre otras cosas, las reuniones sociales en todo el territorio nacional bajo amenaza de aplicar el Código Penal, ya que viola el artículo 205 del código, que conlleva una pena de 6 meses a 2 años de prisión".

"Mientras tanto, Cristina gobierna por Twitter: ayer criticó a Horacio Rodríguez Larreta, el amigo de Alberto. Wado de Pedro, ministro del Interior, había defenestrado el accionar de la policía porteña en una marcha por Santiago Maldonado. En otro tuit, la vicepresidente, el viernes pasado, había apoyado al gobernador Kicillof, quien criticó al periodismo por la cobertura de la cuarentena. ¿Qué tienen en común estos tuits? En mi barrio se llama marcar la cancha. Evidentemente a Cristina no le gusta nada que tenga que ver con el macrismo y tampoco le debe gustar que el Presidente diga 'mi amigo Horacio", como tampoco le gusta un sector del periodismo".

"Cada vez que Cristina está disconforme con algo o simplemente quiere marcar la cancha hace lo mismo: apela a Twitter y delega su opinión en un tercero. La pregunta es: ¿a quién le marca la cancha? La respuesta es, sin dudas, al Presidente. Es una gran voz en OFF, no aparece pero te maneja el país con 140 caracteres. Lo que no le gustó es que la policía de la Ciudad detuviera 13 personas en una marcha del sábado por Santiago Maldonado. Y no Cristina, estos tipos no eran laburantes, son unos delincuentes. La verdad que no todos los ciudadanos de la Ciudad son iguales. ¿Cómo les gustaría que trate la policía a esta gente? 'Por favor, señor anarquista, sea tan amable de no arrojar un cóctel molotov contra mi edificio. Desde ya, muchas gracias'".

"En definitiva siempre volvemos a lo mismo: el Estado se termina poniendo del lado de los delincuentes. Me pregunto, ¿será por eso la inoportuna Reforma Judicial que impulsa el Gobierno, en el peor momento de la historia económica y social del país? La palabra en Argentina, aún la presidencial, está tremendamente devaluada. Pocos confían en la política porque prometen algo en campaña y después hacen cualquiera. ¿Sabés cuánto cuesta esta reforma? Solo en CABA, $ 415.000.000 por año. En el resto de las provincias, $ 969.000.000 por año. Costo total: $ 1.384 millones por año, solamente en sueldos".

"¿Te parece que estamos en el mejor momento para patinarse toda esta plata en más jueces y fiscales? Lo más interesante de todo es que te lo presentan como una reforma democrática, pero es una trampa para armar una corte amiga y para poner a sus amigos en los juzgados federales. La verdad que presentar una Reforma Judicial polémica y millonaria en este contexto suena a una formidable desconexión con la realidad. Alberto gobierna por decreto y Cristina por Twitter. No importa la forma, importa que están lejos de la gente".