Cristina Kirchner arremetió contra Mauricio Macri, por el GPNK: "Ahora se entiende por qué..."

Se trató de una comparación entre las gestiones en obras públicas energéticas del gobierno que Néstor Kirchner y ella encabezaron en contraposición a los cuatro años de macrismo. Por eso, cerró el irónico contraste con la frase de las mentiras, vertida por la misma madre de Mauricio Macri.

Espionaje a Cristina Kirchner: un fiscal pidió investigar a Mauricio Macri por encabezar un presunto "plan sistemático".jpg "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir". Con esa lapidaria frase, la vicepresidenta Cristina Kirchner recordó lo dicho por la madre del expresidente Mauricio Macri. (Foto: Telam).

La entrevista en la que la madre de Macri dijo que lo retó de chico "por mentiroso"

En la revista Noticias, Alicia Blanco Villegas relató intimidades de la relación que mantuvieron: "Lo he criado con muchísimo cariño y dentro de las posibilidades de enseñanza que uno pudo darle, a lo mejor demasiado severas porque mi familia era muy severa conmigo. No tenía estudios especiales para saber cómo tratar a la niñez".

Sobre el método de crianza que ella misma había tenido y replicó con su hijo aseguró que "era algo muy duro". "Por eso yo decía que él no podía llegar a ser Presidente. Era una de las cosas que más le reprochaba. Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir, jamás".