Cristina Kirchner elogió a Sergio Massa, en el gaseoducto Néstor Kirchner: "Gracias por la fuerza que le venís poniendo"

Embed

"Frente a todos aquellos que plantean que Argentina es un país de frustración, fracaso, sin destino y sin futuro, hoy es uno de esos días que aparece en el alma el orgullo de ser argentino y saber que aunque nos pongan obstáculos y nos quieran condenar a ser un país dependiente, tenemos con qué construir soberanía, patria, el futuro de nuestra nación", afirmó Massa al inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló.

"Cuando hablamos de ahorro, ya no vamos a importar gas en barco, porque vamos a usar gas de nuestro subsuelo. Ya no vamos a importar gas de Bolivia. El norte argentino va a estar alcanzado por el gas de Vaca Muerta porque en 15 días licitamos el gasoducto reversal del norte para poder empezar a pensar no solo en que el norte argentino reciba el gas de Vaca Muerta, sino que además desde el norte Argentino podamos exportar a Chile y desde Bolivia podamos exportar al sur y al centro de Brasil. Argentina va a pasar de ser un país con déficit de dólares por tener que importar energía a ser un país con superávit de dólares en su balanza comercial porque estamos haciendo las obras que cambian definitivamente esa ecuación", agregó Massa

Embed

Poco antes de las 16 hs, Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner abrieron de manera simbólica la válvula del gasoducto Néstor Kirchner.

El gobernador neuquino Omar Gutiérrez fue el primero en tomar la palabra durante el acto de inauguración del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner. "Es un día histórico", destacó el gobernador. En ese sentido, agradeció y felicitó "a todos los que hicieron posible este nuevo hito en el desarrollo de Vaca Muerta para seguir construyendo soberanía energética".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Funionxlapatria%2Fstatus%2F1678042899634634753%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1678042899634634753%7Ctwgr%5E95232b87a47a1195fb3c8d396fe3454ad2efe9ac%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fgasoducto-nestor-kirchner-cristina-sergio-massa-y-alberto-fernandez-participan-de-la-inauguracion-nid09072023%2F&partner=&hide_thread=false ES HOY



Decían que no íbamos a poder hacerlo, pero lo hicimos en tiempo récord.



A las 15 hs. se pone en marcha el #GasoductoNéstorKirchner pic.twitter.com/RgCWfr7QtZ — Unión por la Patria (@unionxlapatria) July 9, 2023

Asimismo, destacó el papel del Gobierno nacional por impulsar y acompañar esta "obra histórica y decisiva, que fue priorizada y se construyó en tiempo récord". "Una obra que permite seguir generando y garantizando el autoabastecimiento energético, poniendo en valor la transformación de recursos en riquezas".

Cristina Fernández sobre el gasoducto Néstor Kirchner

En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) "no fue magia" y destacó que los "573 kilómetros" que abarca la obra "vienen a coronar la recuperación de nuestra petrolera de bandera", en referencia a YPF.

Embed

También señaló que se busca llegar con el gas a "los hogares argentinos porque no es justo que, si tenemos la segunda reserva gas del mundo no convencional, nos quieran cobrar las cosas a precio dólar y precio internacional".

Asimismo, aseguró que cuando los empresarios se juntan en seminarios "hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande".

Al hablar en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, la titular del Senado cuestionó los dichos del empresario Eduardo Eurnekian, a quien citó: "La dirigencia política ha tomado las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos".

Embed

"No se qué les pasa a los empresarios que en esos seminarios cuando se juntan entre ellos hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande. Y es un gran empresario, tiene fuerte inversión en Santa Cruz", señaló Cristina Kirchner, que no lo nombró pero en la diapositiva que se pasó aparecía la autoría de la frase.