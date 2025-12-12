Cristina Kirchner comparó la inflación durante su gobierno con la de Milei: "¿Todo marcha de acuerdo al plan?"

La exmandataria escribió: "Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%... Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios… ¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?"

"Hace exactamente diez años, los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre) mostraban el autodenominado IPC Congreso del mes de noviembre del 2015, que en realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri".

"O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado… Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…"

El posteo incluyó una imagen de Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y el exdiputado Pablo Tonelli, quienes mostraban en 2015 el “IPC Congreso”, el indicador alternativo que surgió durante la intervención del Indec en la gestión kirchnerista.

El contexto económico actual: inflación de 2,5% y expectativas frustradas

La crítica de Cristina Kirchner se produjo horas después de que el Indec diera a conocer el dato inflacionario de noviembre, que se situó en 2,5%, una cifra que superó las proyecciones del mercado.

El número se conoció en un período de relativo alivio financiero para el Gobierno, tras el triunfo oficialista en las legislativas y la estabilización del dólar. Aun así, los economistas advierten una desaceleración del consumo, con caídas en la actividad industrial y cierre de comercios.

Cristina Kirchner apuntó a la política económica de Milei

La ex vicepresidenta criticó el enfoque del gobierno libertario y sostuvo que, a pesar del “ajuste más grande del que se tenga memoria”, los resultados no acompañan el discurso oficial.

En su mensaje escribió: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, al enumerar recortes en salarios reales, disminución de jubilaciones, paralización de la obra pública, recortes a provincias, nuevo préstamo del FMI, endeudamiento en dólares por parte de Luis Caputo, caída del consumo y cierre de fábricas.

El mensaje también deslizó que el Gobierno habría recibido ayuda política del expresidente estadounidense Donald Trump y que, aun así, no logra la meta inflacionaria prometida.

La respuesta de Patricia Bullrich: ironías en medio de la discusión

Posteo Patricia Bullrich por Cristina Kirchner

La senadora Patricia Bullrich contestó el mensaje de Cristina con un tono irónico y una alusión a sus causas judiciales.

"Señora Presidiaria, tenga la decencia de no opinar de economía. Acá estamos trabajando para arreglar el desastre que dejó su último gobierno. Si mal no recuerda, en diciembre de 2023 solo la inflación mensual fue de 25%: prácticamente lo mismo que todo 2025. Y todo eso con una economía con precios congelados, dólar artificial, 27 tipos de cambio (Qatar, Coldplay, soja, blue, Steam), faltantes de nafta, electrodomésticos carísimos, pobreza y desempleo".

"En apenas dos años logramos romper ese esquema empobrecedor, ordenar la economía y ser mucho más libres que antes. Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando. No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía".