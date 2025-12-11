En vivo Radio La Red
Milei viaja a Córdoba para encabezar el último acto partidario del año

Milei vuelve a Córdoba con el objetivo de consolidar su partido nacional y fidelizar el voto libertario tras el triunfo legislativo del 26 de octubre. También evalúa visitar otras provincias.

Javier Milei retoma los actos partidarios para cerrar el año

Javier Milei retoma los actos partidarios para cerrar el año, festejando el triunfo electoral. este viernes  encabeza una caminata en Córdoba. Foto: ARchivo

Luego de festejar haber alcanzado la primera minoría en el Congreso, tras el triunfo de las elecciones legislativas del 26 de octubre a nivel nacional, Javier Milei termina el año con actos de La libertad Avanza en el interior del país, con el objetivo de consolidar el armado partidario que organizó Karina Milei y la mira en las elecciones presidenciales de 2027.

Leé también Reforma Laboral: punto por punto todos los detalles del proyecto que envió Milei al Senado
Los puntos centrales de la Reforma Laboral que Javier Milei envió al Senado. Foto: Archivo.

Este viernes, el presidente viajará a Córdoba, con el “Tour de la Gratitud”, a uno de los distritos que le volvió a ratificar su apoyo electoral. Milei se mostrará junto a su hermana y jefa partidaria, Karina Milei, en una caminata convocada a las 18 en la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó, del barrio Nueva Córdoba. Lo hará con un gesto de acercamiento a la militancia en uno de los barrios más populares de la capital de la provincia.

Según confirmaron a A24.com fuentes partidarias, el Presidente estará acompañado por la conducción nacional del partido que integran además de Karina, Martín Menem vicepresidente del partido y titular la Cámara de Diputados- y el subsecretario de Relaciones Institucionales de Presidencia y armador político nacional, Eduardo Lule Menem.

También estarán presente Gabriel Bornoroni, jefe de bloque del sello en la Cámara Baja y referente violeta en la provincia, y el reciente diputado electo, Gonzalo Roca.

"La actividad forma parte de la recorrida federal que La Libertad Avanza está llevando adelante en todo el país para reencontrarse con sus seguidores y fortalecer la agenda política y territorial del espacio” señalaron fuentes de LLA.

La intención de la mesa política libertaria es armar una agenda con fuerte presencia federal del Presidente, que se profundizará durante 2026.

A principios de noviembre, Milei visitó de manera exprés la provincia de Corrientes para asistir a la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad.

Milei también tiene en agenda futuros desembarcos en Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, aunque aun sin fecha prevista.

"En San Lorenzo e Ituzaingó, donde el Presidente y la conducción nacional del partido agradecerán personalmente el acompañamiento de los cordobeses durante las últimas elecciones", señalaron los organizadores de la caminata que también servirá para que Milei haga un reconocimiento a la estrategia electoral de su hermana y secretaria General de la Presidencia, que derivó en el triunfo electoral de medio término, cuyo envión ahora le permite al Gobierno acelerar en las reformas legislativas con un Congreso menos adverso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1999120756219805726?s=20&partner=&hide_thread=false

Córdoba, un distrito afín para Milei

En el balotaje de 2023 le permitió ganar el balotaje, desplazando al candidato del peronismo que gobierna hace décadas la provincia, triunfo que repitió en las últimas elecciones de octubre, donde la Libertad Avanza cosechó el 42,35% del apoyo detrás de la figura del desconocido Gonzalo Roca. Los libertarios lograron imponerse por sobre el espacio del exgobernador Juan Schiarretti, Provincias Unidas, que sacó el 28,32%.

LLA sumó así cinco bancas en la Cámara de Diputados por Córdoba, gracias a la estrategia desplegada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sus asesores partidarios.

