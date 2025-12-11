Milei viaja a Córdoba para encabezar el último acto partidario del año

"La actividad forma parte de la recorrida federal que La Libertad Avanza está llevando adelante en todo el país para reencontrarse con sus seguidores y fortalecer la agenda política y territorial del espacio” señalaron fuentes de LLA.

La intención de la mesa política libertaria es armar una agenda con fuerte presencia federal del Presidente, que se profundizará durante 2026.

A principios de noviembre, Milei visitó de manera exprés la provincia de Corrientes para asistir a la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad.

Milei también tiene en agenda futuros desembarcos en Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, aunque aun sin fecha prevista.

"En San Lorenzo e Ituzaingó, donde el Presidente y la conducción nacional del partido agradecerán personalmente el acompañamiento de los cordobeses durante las últimas elecciones", señalaron los organizadores de la caminata que también servirá para que Milei haga un reconocimiento a la estrategia electoral de su hermana y secretaria General de la Presidencia, que derivó en el triunfo electoral de medio término, cuyo envión ahora le permite al Gobierno acelerar en las reformas legislativas con un Congreso menos adverso.

TOUR DE LA GRATITUD. NOS VEMOS MAÑANA EN CÓRDOBA!!! pic.twitter.com/0QnOyKe09t — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) December 11, 2025

Córdoba, un distrito afín para Milei

En el balotaje de 2023 le permitió ganar el balotaje, desplazando al candidato del peronismo que gobierna hace décadas la provincia, triunfo que repitió en las últimas elecciones de octubre, donde la Libertad Avanza cosechó el 42,35% del apoyo detrás de la figura del desconocido Gonzalo Roca. Los libertarios lograron imponerse por sobre el espacio del exgobernador Juan Schiarretti, Provincias Unidas, que sacó el 28,32%.

LLA sumó así cinco bancas en la Cámara de Diputados por Córdoba, gracias a la estrategia desplegada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sus asesores partidarios.