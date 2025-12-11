En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Canasta básica
Inflación
INDEC

La canasta básica subió por encima de la inflación en noviembre: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

El INDEC informó incrementos en la Canasta Básica Total y en la Canasta Básica Alimentaria durante noviembre, con variaciones que superaron a la inflación en el caso de los alimentos.

La Canasta Basica Alimentaria y la Total tuvieron una suba por encima de la inflación en el mes de noviembre. (Foto: archivo).

La Canasta Basica Alimentaria y la Total tuvieron una suba por encima de la inflación en el mes de noviembre. (Foto: archivo).

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el ingreso necesario para no ser indigente, tuvo una suba en noviembre de 4,1% por encima de la inflación de ese mes que fue de 2,5%. Con ese incremento, una familia de cuatro integrantes necesitó $566.364 para no caer en la indigencia.

Leé también El Gobierno celebró la baja de la pobreza y asegura que 3,2 millones salieron de la indigencia el último año
El Gobierno celebró una nueva baja del índice de pobreza. Según datos del INDEC, se ubica ahora en el 31,6%. Foto: Archivo.

Así lo indicó el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (Indec) en su informe de el informe mensual que publica de la CBA y de la Canasta Básica Total (CBT), que mide el umbral de la pobreza en Argentina. Para la canasta total, la suba en el anteúltimo mes del año fue de 3,6%, lo que llevó a una familia tipo a tener que superar el $1.257.329 para no ser pobre.

canasta básica total y alimentaria

En los últimos 12 meses, la CBT acumuló una suba del 25,5%, mientras que en lo que va del año ya trepó un 22,7%. El aumento mensual se ubicó por debajo de la inflación general de noviembre, que fue de 2,5%.

Por el lado de la CBA, a nivel interanual la suba fue de 28,9% y el acumulado de lo que va del año llegó a 26,1%.

Canasta Básica Alimentaria: ingresos mínimos para no ser indigente

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el ingreso necesario para no ser indigente, también aumentó 1% en agosto. Según el INDEC, una familia de cuatro integrantes necesitó $520.529 para cubrir los alimentos esenciales y no caer en la indigencia.

En términos interanuales, la CBA registró un alza del 23,5%, mientras que en lo que va del 2025 acumuló una suba de 15,8%.

Cuánto se necesitó para no ser pobre en noviembre 2025

De acuerdo al relevamiento oficial, los ingresos mínimos necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre fueron:

  • Una persona: $406.903
  • Un hogar de tres personas: $1.000.980
  • Una familia de cuatro integrantes: $1.257.329
  • Un hogar de cinco personas: $1.322.433

Cuánto se necesitó para no ser indigente en noviembre 2025

En cuanto a los ingresos necesarios para superar la línea de indigencia, el INDEC informó:

  • Una persona: $183.289
  • Un hogar de tres integrantes: $450.892
  • Una familia de cuatro integrantes: $566.364
  • Un hogar de cinco personas: $595.691
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Canasta básica Inflación Noviembre familia pobreza INDEC
Notas relacionadas
INDEC: la pobreza bajó a 31,6% en el primer semestre de 2025
La UCA informó que la pobreza bajó al 36,3% en 2025, pero advirtió que la mejora es frágil
La inflación fue de 2,5% en noviembre con una variación interanual de 31,4%
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar