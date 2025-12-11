La canasta básica subió por encima de la inflación en noviembre: cuánto necesitó una familia para no ser pobre

Canasta Básica Alimentaria: ingresos mínimos para no ser indigente
La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el ingreso necesario para no ser indigente, también aumentó 1% en agosto. Según el INDEC, una familia de cuatro integrantes necesitó $520.529 para cubrir los alimentos esenciales y no caer en la indigencia.
En términos interanuales, la CBA registró un alza del 23,5%, mientras que en lo que va del 2025 acumuló una suba de 15,8%.
Cuánto se necesitó para no ser pobre en noviembre 2025
De acuerdo al relevamiento oficial, los ingresos mínimos necesarios para superar la línea de pobreza en noviembre fueron:
- Una persona: $406.903
- Un hogar de tres personas: $1.000.980
- Una familia de cuatro integrantes: $1.257.329
- Un hogar de cinco personas: $1.322.433
Cuánto se necesitó para no ser indigente en noviembre 2025
En cuanto a los ingresos necesarios para superar la línea de indigencia, el INDEC informó:
- Una persona: $183.289
- Un hogar de tres integrantes: $450.892
- Una familia de cuatro integrantes: $566.364
- Un hogar de cinco personas: $595.691