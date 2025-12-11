La inflación fue de 2,5% en noviembre con una variación interanual de 31,4%

Qué fue lo que menos subió

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

La inflación en la Ciudad

El antecedente más próximo es el que se conoció este miércoles, el de la inflación porteña que tuvo un leve aumento y se ubicó en 2,4%. El incremento del índice de precios porteño del mes pasado se vio explicado por los aumentos en carnes y frutas. En el acumulado de enero a noviembre, la suba alcanzó un 28,3%, con una trayectoria interanual del 32,6%.

Los mayores aumentos en alimentos se registraron el mes pasado en carnes y derivados (4,5%), frutas (6,8%), azúcar (3,2%) y aceite, manteca y grasas (2,9%), mientras retrocedió en verduras y legumbres (5,1%).

Noticia en desarrollo...