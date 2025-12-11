En vivo Radio La Red
Economía
Inflación
Noviembre
INDEC

La inflación fue de 2,5% en noviembre con una variación interanual de 31,4%

El Indec dio a conocer esta tarde el índice de Precios de noviembre, que registró un 2,5% a nivel mensual y un 31,4% en la variación interanual. La cifra marcó así su tercer incremento consecutivo.

La inflación fue de 2,5% en noviembre con una variación interanual de 31,4%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre fue de 2,5% respecto al mes anterior y con una variación anual de 31,4%, según indicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el acumulado de los primeros once meses del año, el guarismo alcanzó el 27,9%.

Los alimentos volverían a traccionar la inflación de noviembre con un fuerte impulso de la carne
Los aliementos tendrian una suba impulsada por las carnes, mientras el rubro de verdulería marcaría deflación. (Foto: archivo).

En la última medición de octubre, la IPC se ubicó en 2,3%; por ende, hubo un aumento de 0,2% puntos porcentuales (p.p.) de un mes al otro. Se confirma así también el pronóstico de los datos relevados, que indicaban que la inflación se posicionaría por encima del 2%.

inflacion noviembre

Otro dato a tener en cuenta es que desde agosto hasta noviembre, la medición mensual viene registrando un alza de 0,2 p.p. en el mes siguiente. Mientras que el 2,5% fue la cuarta medición más alta de los últimos 12 meses. Diciembre de 2024 cerró con 2,7%, marzo tuvo el pico en 3,7% y abril marcó 2,8%.

Qué fue lo que más subió

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3,0%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Qué fue lo que menos subió

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

La inflación en la Ciudad

El antecedente más próximo es el que se conoció este miércoles, el de la inflación porteña que tuvo un leve aumento y se ubicó en 2,4%. El incremento del índice de precios porteño del mes pasado se vio explicado por los aumentos en carnes y frutas. En el acumulado de enero a noviembre, la suba alcanzó un 28,3%, con una trayectoria interanual del 32,6%.

Los mayores aumentos en alimentos se registraron el mes pasado en carnes y derivados (4,5%), frutas (6,8%), azúcar (3,2%) y aceite, manteca y grasas (2,9%), mientras retrocedió en verduras y legumbres (5,1%).

Noticia en desarrollo...

