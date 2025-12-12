El Gobierno defendió la reforma laboral: "Tenemos al 50% de los trabajadores fuera de la ley"

Luna relativizó esa crítica: “Es una ley laboral, no es una ley tributaria. Tiene algunos artículos fiscales, pero su espíritu no cambia. No vemos ninguna restricción para que entre por el Senado”.

"Es verdad que tiene algunos artículos, es una ley muy larga, tiene más de 180 artículos, y dentro de esos 180 artículos se pusieron algunos regímenes tributarios. Pero para fomentar la producción y para fomentar el empleo. Entonces no vemos una restricción con respecto a qué cámara debería ingresar", argumentó.

CGT, empresarios y gobernadores: las negociaciones para la reforma laboral

"Este proyecto tiene más de 6, 7, 8 meses de trabajo y de reuniones semanales. En ellas había representantes de la CGT, del Gobierno, Diputados, mediante Cristian Ritondo, senadores y representantes de los gobernadores", explicó Fariña para marcar que el objetivo es hacer que haya "más empleados formales y en blanco".

El periodista Antonio Laje le consultó el por qué del rechazo inicial del sindicalismo argentino. "Hay aportes que se tomaron de la CGT, fue una mesa totalmente inclusiva. Y después lo que hizo el Gobierno, firmamos un Pacto de Mayo. Nosotros tenemos principios muy claros. Y los principios de esta ley eran más formalidad, eliminar la incertidumbre y dar certezas, porque creo que el principal problema que tiene hoy la PyME es que no sabe cuándo va a contratar, qué se va a encontrar el día de mañana", remarcó el dependiente del Ministerio de Sturzenegger.

Sobre el papel de la CGT, pese a las críticas y la marcha anunciada, remarcó: "Espero que ellos también estén de acuerdo sobre la importancia de este 50%, cómo hacemos para que estén dentro de la ley".

Los cambios según empresa, volumen y lugar del establecimiento

Entre los puntos más fuertes del proyecto aparece la posibilidad de que los convenios colectivos de trabajo sean revisados y adaptados según la realidad de cada región.

"Tenemos convenios que son a nivel nacional. Entonces no le puedo poner las mismas condiciones a una empresa grande que opera en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, que a una ferretería, a una pyme, a un local gastronómico que tiene dos o tres trabajadores, en Mendoza, en Lago Pueblo, en Córdoba", apuntó.

Por eso lo que el Gobierno quiere es adaptar los convenios colectivos, a las realidades de cada provincia y eso es algo que también vienen reclamando los gobernadores, según Fariña. Contó que en la reunión que tuvo el presidente con los gobernadores se destacó que "por fin llegó un presidente que le daba un lugar a las provincias".

Despidos, indemnizaciones y vacaciones en la nueva ley laboral

El Secretario de Transformación del Estado y la Función Pública, dijo que el problema estaba en la interpretación que hacían los jueces, que por ejemplo contaban las propinas como parte del salario, en donde no había claridad con respecto a qué tasas se actualizaban los juicios, el interés de peritos en elevar las cifras de los accidentes laborales. Según el funcionario, la iniciativa del Gobierno busca limpiar estas distorsiones heredadas durante décadas.

También, dijo que esta iniciativa, en caso de convertirse en ley, le permite a la PyME animarse a contratar, animarse a poner a los trabajadores en blanco y animarse a formalizar a esos millones de argentinos que hoy por ahí están fuera de la ley .

Fin de la ultraactividad obligatoria y renegociación anual

Sobre la relación de dependencia, la ultraactividad - renovación directa de los convenios y nuevas maneras de contrato señaló: "Nosotros vamos a empezar a obligar en los recibos de sueldo que estén detallados no solamente lo que pone el trabajador, sino lo que pone el empleador".

A partir de estos cambios van a estar detallados los aportes patronales, las contribuciones, los aportes sindicales. En caso de desacuerdo, puntualizó que hay cláusulas normativas, que son las condiciones básicas, salario, vacaciones, indemnizaciones, que eso no se toca y eso se mantiene. Pero las cláusulas obligacionales, que la mayoría de esas son, por ejemplo, esos aportes que se mencionan, si pasa el año, se caen automáticamente y se vencen.

Uno de los cambios más resonantes es la flexibilización en el uso de vacaciones, que podrían otorgarse fuera del período legal tradicional si ambas partes acuerdan.

¿Qué pasará con el monotributo?

Consultado sobre la situación de miles de monotributistas que hoy cumplen horarios y funciones propias de un empleado, incluso dentro del Estado, Luna descartó que el régimen vaya a desaparecer.

“El monotributo seguirá existiendo, es una herramienta necesaria”, dijo.

Pero remarcó que habrá beneficios fiscales para quienes pasen a relación de dependencia y que el Estado iniciará un proceso de profesionalización para regularizar a quienes hoy están precarizados.

La voluntad del Gobierno sería que se vote antes de fin de año, pero Fariña reconoció que es muy difícil por las discusiones que faltan y las pausas por las fiestas. Pero se mostró optimista en el fondo de la reforma: "El eje de la conversación, el proyecto se va a aprobar. Tardará algunas semanas más, unas semanas menos. Lo importante es tener una nueva ley laboral".