Cristina Kirchner criticó el operativo de detención de los colectiveros y dijo que "al copito que me quiso matar lo trataron mejor"

"Alguien me escribe… textual: "Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni”. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió", lanzó en referencia a Fernando Sabag Montiel.

Embed Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA.

Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 6, 2023

De esta forma la expresidenta se refirió a las detenciones de Jorge Galiano y Jorge Zerda, aprehendidos cerca de la medianoche del miércoles en Lomas del Mirador y Gregorio de Laferrere, dentro del Partido de La Matanza.

La detención de los colectiveros

Como consecuencias de esas detenciones, las líneas de colectivos 218, 284, 325, 378, 622 y 628, de la empresa Almafuerte, y la 620 y 328, pertenecientes la firma Nueva Ideal, no prestaban hoy sus servicios a raíz de un paro sorpresivo dispuesto por los choferes, en rechazo a la detención de dos trabajadores acusados de haber participado de la agresión contra Berni.

El ataque al funcionario se produjo el lunes pasado, en el marco de la protesta que realizaban por el asesinato de Barrientos ocurrido el lunes pasado por la madrugada en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza.

Berni fue agredido cuando se acercó para dialogar con los choferes que estaban concentrados en el cruce de las avenidas General Paz y Juan Manual de Rozas, en el límite de La Matanza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron que las dos detenciones se realizaron en las localidades bonaerenses de Merlo y Gregorio de Laferrere, mientras que también se realizaron allanamientos en las empresas de transporte Almafuerte y Nueva Ideal, donde se efectuó el secuestro del legajo personal de Cristaldo Humberto Eliseo, señalado como otro de los agresores, y documentación sobre otras 555 personas, según consignaron los voceros.