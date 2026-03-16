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Cristina Kirchner cuestionó su citación presencial en la causa Cuadernos: "El show debe continuar"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó al Tribunal Oral Federal N°7 por convocarla a Comodoro Py y vinculó la decisión con el avance de la investigación por la criptomoneda Libra.

Cristina Kirchner cuestionó su citación presencial en la causa Cuadernos: El show debe continuar

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó a la Justicia por citarla de manera presencial en Comodoro Py en la causa conocida como "Cuadernos" y lo vinculó a un supuesto "cajoneo" de parte del fiscal Eduardo Taiano de la causa que investiga el caso Libra donde se encuentra implicado el mandatario Javier Milei.

Leé también Causa Cuadernos: el tribunal que juzga a Cristina Kirchner se mudará a Comodoro Py en 2026
El tribunal que juzga a Cristina Kirchner se mudará a Comodoro Py en 2026.

"Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla. El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada 'Cuadernos', que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'", ironizó la expresidenta en su cuenta de la red social X sobre la citación que tendrá lugar mañana a las 9 en Comodoro Py.

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La expresidenta deberá presentarse ante el TOF7 en el marco de la causa conocida como Cuadernos, una investigación que se centra en presuntos pagos de sobornos vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Además, remarcó que "la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'.

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"Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero…", cuestionó.

Las críticas al programa de Gobierno

Sobre la situación del país, enumeró que, según su criterio, hay "fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle… Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina".

La causa $Libra

Y al mencionar la investigación de la causa Libra a cargo del fiscal Eduardo Taiano, señaló que lo que "tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase 'la moral como política de Estado', habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares".

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