Cristina Kirchner despidió al papa Francisco con una anécdota y un gran halago: "Fue..."

"La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que, como a Megafón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo 'Es mi libro preferido, me encanta Marechal'. Coincidimos en que 'Megafón, o la guerra, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como Papa", contó Cristina Kirchner.