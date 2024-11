Cristina Kirchner espera el fallo de Casación por la Causa Vialidad: ¿Puede ir presa?

Sólo una ratificación de la Corte le daría a la condena fuerza de "cosa juzgada". Mientras ello no ocurra, Cristina Kirchner (o cualquiera en su misma situación) no habrá perdido sus derechos políticos, entre ellos el principal: el de ser elegida o designada para un cargo público.

Podría ocurrir, en un escenario conjetural, que la expresidenta se presentara como candidata, fuera elegida, asumiera sus funciones y luego la condena quedara firme. En ese caso, debería ser desaforada y cesar en el cargo, para el que ya no estaría habilitada.

Vialidad-cristina CFK.jpg Vialidad: Cristina Kirchner dirá sus "últimas palabras" antes de conocerse el veredicto (Foto: Telam)

Cuestiones de hecho y prueba

¿Qué implicancias jurídicas tiene el fallo que se conocerá este miércoles? Una vez que se pronuncia la Casación y confirma la condena del tribunal oral ya no vuelven a discutirse cuestiones de hecho y prueba, a menos que la Corte detecte una arbitrariedad tal que hubiera privado al condenado de las garantías constitucionales de defensa en juicio, debido proceso, juez natural e imparcialidad de los juzgadores.

La Corte Suprema, que será inevitablemente el próximo paso de esta causa, sólo excepcionalmente habilita la revisión de los hechos considerados delito.

Lo hace en casos extremos, como el conocido como "La Masacre de Pompeya", la condena a 30 años de prisión a un supuesto asaltante acusado de haber matado y herido a transeúntes en su supuesta huida -con tiroteo incluido- de la persecución policial. El máximo tribunal en 2012 revocó la condena y ordenó a Casación revisar nuevamente la causa; hubo nueva condena, pero menor: a 15 años. Finalmente la Corte terminó absolviendo al acusado, Fernando Carreras, en 2016.

Sólo en situaciones de esa naturaleza y gravedad la Corte sale de su función de último control. Y su decisión de meterse en esos entresijos está reglada, pero al fin y al cabo termina siendo discrecional.

¿Puede ir presa ya?

La eventual confirmación de la condena abre otro interrogante: ¿Cristina Kirchner podría ser detenida de inmediato?

Una regla no escrita y tampoco estricta indica que una persona que llega en libertad al juicio oral o a la instancia de apelación -como lo es la Cámara de Casación- no va presa hasta que la sentencia no quede firme.

Pero han habido excepciones. Una remota, cuando en agosto de 2018 un tribunal oral federal condenó al exvicepresidente Amado Boudou a cinco años y diez meses de prisión por la Causa Ciccone y ordenó su detención, que se concretó desde el propio estrado.

El otro, más cercano, ocurrió cuando en junio pasado un tribunal oral ordinario condenó a 16 años de cárcel por abuso sexual al ex gobernador tucumano José Alperovich y dispuso su arresto preventivo, que todavía continúa cumpliendo.

Ambos habían llegado libres al juicio.

Los fallos que los encarcelaron fueron emitidos por una instancia judicial de menor jerarquía que la que el miércoles dará a conocer su decisión sobre Cristina Kirchner.

Nada de lo que ha trascendido indica que la expresidenta vaya a ser detenida el miércoles, pero la posibilidad existe.