En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Corte
Cristina Fernández de Kirchner
DECISIÓN FINAL

La Corte confirmó el decomiso de casi $685.000 millones contra Cristina Kirchner y los demás condenados por la causa Vialidad

La cifra pasó de casi $85.000 millones a $684.990 millones y deberá ser afrontada de manera solidaria por los responsables del expediente.

Banner Seguinos en google DESK
La Corte Suprema dejó firme el decomiso de casi $685.000 millones que deberán afrontar de manera solidaria Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad. (Foto: archivo).

La Corte Suprema dejó firme el decomiso de casi $685.000 millones que deberán afrontar de manera solidaria Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad. (Foto: archivo).

La Corte Suprema rechazó los recursos presentados por Cristina Kirchner y Lázaro Báez y dejó firme la actualización del decomiso dispuesto en la causa Vialidad, que pasó de casi $85.000 millones a $684.990 millones. La suma deberá ser afrontada de manera solidaria por todos los condenados en el expediente.

Leé también Trabajadores de Fate y Georgalos realizaron un corte total en la Panamericana en medio del conflicto laboral
La protesta bloqueó ambos sentidos de circulación a la altura de Uruguay y provocó importantes demoras en uno de los principales accesos al conurbano. (Foto: captura de pantalla)
El máximo tribunal rechazó los recursos de las defensas y confirmó la actualización del decomiso, que pasó de casi $85.000 millones a $684.990 millones. (Foto: archivo).

El máximo tribunal rechazó los recursos de las defensas y confirmó la actualización del decomiso, que pasó de casi $85.000 millones a $684.990 millones. (Foto: archivo).

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisibles los planteos de las defensas y habilitaron la continuidad de la ejecución patrimonial, que ya avanza con la tasación de parte de los 111 bienes alcanzados por la medida.

Cómo se calculó el nuevo decomiso

La condena por la causa Vialidad fue dictada el 6 de diciembre de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal N° 2 impuso a Cristina Kirchner seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una investigación centrada en 51 licitaciones de obra pública adjudicadas en Santa Cruz.

En esa sentencia también fueron condenados el empresario Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex titular de Vialidad Nacional. Nelson Periotti, y otros cinco ex funcionarios provinciales.

En aquel fallo, el tribunal estableció un decomiso de $84.835.227.378,04 por los perjuicios ocasionados al Estado y dispuso que el monto se actualizara una vez que la condena quedara firme.

Ese escenario se concretó luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la sentencia en noviembre de 2024 y, posteriormente, la Corte Suprema rechazara en junio de 2025 los recursos extraordinarios de las defensas y del Ministerio Público Fiscal.

Con la condena firme, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte actualizó el monto utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. El resultado elevó el decomiso a $684.990.350.139,86.

Los planteos que rechazó la Corte

La defensa de Cristina Kirchner, integrada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto fijado en la sentencia original tenía carácter provisorio y cuestionó que la actualización se hubiera realizado mediante el IPC.

Por su parte, la defensa de Lázaro Báez argumentó que el Tribunal Oral Federal N° 2 no era el órgano competente para ejecutar el decomiso y que esa tarea debía recaer en el Tribunal Oral Federal N° 4, que lo condenó en la causa conocida como "Ruta del Dinero K".

Ambos planteos ya habían sido rechazados por la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.

Ahora, la Corte Suprema volvió a desestimarlos al considerarlos inadmisibles en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con lo que quedó firme la actualización del decomiso por casi $685.000 millones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Corte Cristina Fernández de Kirchner Vialidad Condenados
Notas relacionadas
El Gobierno ve un cambio en el clima político del Congreso y prevé aprobar las leyes pendientes
El Gobierno garantizó el abastecimiento de gas en los hogares ante las bajas temperaturas: "No va a faltar"
El Gobierno anticipó el Presupuesto 2027: su proyección sobre la inflación, los impuestos y la pobreza

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar