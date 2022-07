Cristina Kirchner y un mensaje para Alberto Fernández: "A Perón lo atacaron porque usó la lapicera en función del pueblo"

Sin título.jpg

Qué dijo la ex presidenta Cristina Kirchner

A su turno, Cristina Kirchner comenzó leyendo una frase de Juan Domingo Perón que fue antecedida por un estruendoso aplaudo: "Yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden. Yo persuadí a la gente con hechos y con ejemplos".

"Perón cazó la lapicera y no la largó más", aseguró la ex mandataria en referencia al momento en que el fundador del Partido Justicialista llegó a la Secretaría de Trabajo. Luego enumeró las distintas medidas que "se la pasó firmando".

"Tanto firmó el hombre que comenzó a ver en el partido militar preocupación", recordó la ex mandataria y aseguró que cuando llegó a vicepresidente de Farrell, Perón pidió "sostener la lapicera".

“A Perón lo atacaron porque usó la lapicera en función del pueblo, por eso lo metieron preso, por eso después ocurrieron los bombardeos”, manifestó y recordó que lo ocurrido en 1955 fue “el primer acto terrorista en el país”.

El encuentro con Carlos Melconian

Durante su discurso, la ex presidenta se refirió a la reunión que tuvo con el economista líder de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconian. “A mí me gusta escuchar a todos, porque si estoy equivocada y me convencen que estoy equivocada soy capaz de cambiar”, aseguró.

“Cuando se conoció la reunión le dijeron de todo al pobre Melconian, lo agredieron violentamente”, manifestó Cristina Kirchner y reveló que coincidió con el economista en la idea de una “economía bimonetaria”.

“No soy una apologista del déficit fiscal, pero esa no es la causa de todos los problemas. Tenemos que encontrar la solución al problema de las corridas cambiarias, que se producen por la escasez de dólares”, apuntó la vicepresidenta.

“Me voy a reunir con quién sea para explicar nuestro fundamento y tratar de persuadir al otro, porque yo no reniego nunca de intentar convencer”, remarcó.