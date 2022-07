Alberto, Cristina y la "lapicera": las repercusiones del discurso del Presidente en la CGT

Este sábado, distintos dirigentes -de un lado y del otro- dieron su opinión sobre el mensaje del Presidente e incluso analizaron un eventual escenario de PASO para dirimir las próximas elecciones presidenciales.

Por un lado, el jefe del interbloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, aseguró que "no" hay ningún dirigente del peronismo que hoy pueda ganarle a Cristina Kirchner en una PASO.

"Sería positivo que se postule", evaluó el senador cristinista, al tiempo que consideró que el próximo presidente "tiene que tener un fuerte respaldo popular, tener mayoría en ambas cámaras del Congreso".

"Por supuesto que Cristina tiene un nivel de consenso que es muy alto, y eso le da a ella una presencia nacional", afirmó Mayans en declaraciones a Radio 10.

EKYRIDRX0AItuqH.jpg José Mayans, presidente del interbloque de senadores del Frente de Todos. (Télam)

Del otro lado de la interna, el diputado nacional Eduardo Valdés se mostró sorprendido por el tono que mantuvo ayer el Presidente. "Lo de ayer no me gustó, me parece que Perón está para unirnos, no para dividirnos", analizó esta mañana en diálogo con La 990.

"Si hay PASO, tiene que haber paso el año que viene. este es tiempo de gestión, gestión y gestión", agregó el diputado porteño.

Asimismo, dijo que "es cierto que alrededor del Presidente hay un grupo de personas que quieren separarlo de la Vicepresidenta".

Por último, el interventor de la AFI, Agustín Rossi, consideró que "el Frente de Todos hoy tiene distintas miradas y estamos aprendiendo a convivir con las diferencias".

Sobre la frase de la "lapicera", Rossi interpretó que el Jefe de Estado quiso decir "yo me siento cómodo con esta forma de ejercer el poder, que no es la imposición sino la persuasión, y eso es lo que practico; pero no es que no ejerzo el poder".

Cristina Fernández tendrá su acto en Ensenada

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará este sábado, en la ciudad bonaerense de Ensenada, uno de los homenajes del Frente de Todos (FdT) por el 48º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón.

El acto tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Ensenada a partir de las 16, y su lema será: "A 48 años del fallecimiento de Perón: Argentina, política y economía".

Se espera que participe el intendente local, Mario Secco, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, entro otros jefes comunales y funcionarios, según se informó en un comunicado.