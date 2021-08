Cristina: "Volveremos a reconstruir esa Argentina que nos merecemos"

Y resaltó: “Y esto requiere no de un período, sino de muchos períodos de gobierno”

Cristina aseguró que tras la crisis económica y social de 2001, el kirchnerismo pudo "reconstruir" una mayoría política "porque había memoria y confianza".

"Con esa confianza, memoria y testimonio de los años felices de la Argentina tras la crisis del 2001 es que hoy estamos acá", dijo Fernández de Kirchner.

En su discurso, insistió en que la Argentina necesita "tener en la Casa Rosada y en el Parlamento hombres y mujeres dispuestos a soportar las más grande presiones para que la vida de la gente sea mejor".

“No me canso de imaginar cómo estaría el país si (los dirigentes de PRO) hubieran hecho lo que prometieron: cambiar las cosas que estaban mal y no tocar nada de lo que estaba bien. Y si hubieran seguido con esa política industrial, cuidando la producción nacional... Y si hubiesen seguido con la política de no endeudamiento... ¡Cuánto mejor estaríamos hoy los argentinos frente a la crisis de la pandemia igualmente!”, sostuvo Cristina.

El Presidente criticó al macrismo

Alberto Fernández, en tanto, también cuestionó a los referentes del macrismo, a quienes llamó "paladines de la ética" y a los "ladrones de guante blanco" que durante la gestión de PRO "inventaron la participación publica privada (PPP) de la obra pública".

"Las obras costaban un tercio menos; así nos robaban; eran ladrones de guante blanco", dijo el Presidente al participar del plenario del Frente de Todos en La Plata, en el que agregó: "En el 2015 hicieron grandes campañas con el impuesto a las Ganancias y terminaron cobrando el doble".

Alberto Fernández expresó que, cuando se inició la pandemia de coronavirus, su gestión tuvo que "terminar obras que habían quedado abandonadas" y destacó que se hizo "todo lo necesario" para preservar la vida.

"No había nada, faltaban hospitales y después hablan de respetar la vida", comentó, y mencionó: "Cuando la economía se frenó, no nos hicimos los distraídos y se crearon herramientas para ello".

Macri "despreció la educación y la salud pública" y "armó una mesa judicial para perseguir opositores", destacó Fernández.

La Provincia se empobreció durante el macrismo, dijo Axel Kicillof

En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que también participó en el plenario, afirmó que el gobierno de Mauricio Macri se dedicó a "poner una manguera de recursos en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país", mientras que a la provincia más grande y que más recursos genera, la de Buenos Aires, la empobrecieron.

"El gobierno anterior con Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta y (María Eugenia) Vidal se dedicó a poner una manguera de recursos en la Ciudad, el distrito más rico del país", dijo Kicillof.

Y explicó: "La provincia de Buenos Aires es la más grande, es la que más PBI genera, la que más riqueza genera, pero también la más desigual y con un gobierno pobre", dijo.

"El sistema de coparticipación tiene que ser equitativo y solidario. Hoy es muy injusto con la PBA porque la población empezó a crecer y tenemos aproximadamente el 38% de la población de la Argentina. Y los recursos se encuentran muy por abajo, cerca del 22% de los recursos totales, una inequidad tremenda", completó Kicillof.

Las críticas de Máximo Kirchner a Juntos por el Cambio

En el acto, el presidente del bloque de diputados del FdT, Máximo Kirchner, acusó a Juntos por el Cambio (JxC) de "buscar engañar" a la sociedad "tratando de que esta elección se transforme en una mesa de disputa de poder y en una competencia de vanidades".

Máximo Kirchner consideró que "la gente tiene muy fresco cómo es la historia", al afirmar que "desde el mismo 9 de diciembre de 2015", cuando Cristina dejó el gobierno y asumió Mauricio Macri, trabajaron en favor de "construir las mayorías necesarias para defender los intereses de la sociedad".

"Nunca pensamos en que había (Mauricio) Macri o (María Eugenia) Vidal para ocho años, siempre trabajamos para que fueran sólo cuatro. Nosotros tenemos capacidad de gestión, para hacer que la gente viva cada vez mejor, eso vamos a refrendar", aseveró.

En otro orden, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, recordó que el gobierno de Macri dejó "casi en 100% de deuda contra PBI, 60 puntos de inflación y devaluó la moneda siete veces en cuatro años".