Jorge Asís con Luis Novaresio, en Animales Sueltos.

Tras el anuncio que encabezó Alberto Fernández en el marco de la protesta de la Policía Bonaerense, Jorge Asís, en Animales Sueltos, se refirió a la decisión del Ejecutivo y afirmó que "era una crónica de un manoteo anunciado y muchos gobernadores están contentos".

En el mano a mano con Luis Novaresio, Asís analizó, además, las razones de la protesta de los uniformados de la provincia de Buenos Aires, la postura de Horacio Rodríguez Larreta y la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

"Era una crónica de un manoteo anunciado y muchos gobernadores están contentos porque les parece que lo que pasó en su momento con el decreto que firma Macri, por el traspaso de la policía a la Ciudad, les sacó puntos que estableció una diferencia muy grande y muchos gobernadores lo reprocharon. Quizá aprovecharon un momento para tratar de resolver un conflicto angustiante para mucha gente".

"Hay 3 o 4 bandas en la provincia de Buenos Aires y estalla con la policía. Tenés a los intendentes, a la agrupación Evita, a La Cámpora y a los peronistas sueltos, al margen de los frepasitos tardíos. Estas bandas están unificadas por el macrismo para que ninguno trate de avanzar sobre el otro. Hoy, si todas las bandas macristas tienen la misma solución que tuvieron en el peronismo pueden tener un poco de esperanza de recuperación".

"Hoy no quisiera estar en la piel de Kicillof, que tiene la pandemia y que además tenés las tomas, que tenía a la pandemia pero que es trucho porque no hubo tanto mérito. Lo más grave es que Kicillof perdió la localía, pero la solución no era solamente provincial porque no está en condiciones de aumentar nada porque la provincia se tutea con la quiebra. Los policías estaban atados a los maestros, pero después de la huelga que duró tantos días, se les dio a los maestros un aumento que no era trasladable a los polis y se quedaron atrás".

"Se desconfía de las policías locales, que son manejadas por los intendentes, pero no tengo ninguna duda que desde el lado del kirchnerismo piensan en que la cuestión es de los intendentes. Los que protestan no son comisarios, son de abajo. Hay lanzamiento de grandes políticas de seguridad que no incluye a los policías y es una manera de decirles que no garantizan la seguridad. (Los que se manifiestan son) del 1,75 al 2 % de los integrantes, que tienen un problema estructural económico por el tema de la recaudación, y si hay junta tiren un poco para abajo. La aparición del narco complica todo y se lo tienen que tomar en serio. Quieren eliminar las policías locales y algunos intendentes quieren mantenerlas y manejar la seguridad. Ahí tenes un conflicto de intereses y político claro, pero tienen que sacar a la gente de la calle. Acá no hay grietas, son todas bandas e intereses permanentes".

"Horacio Rodríguez Larreta sigue como el más inteligente. Otro en su lugar hubiera reaccionado en caliente y hubiera dicho cualquier barbaridad. Los que quedaron desubicados los intendentes que estaban en el anuncio, porque no pensaban que los iban a poner en esa. Alberto Fernández tiene algo de perversidad que me hace tomarlo con atención, porque habla de diálogo y no dice nada. Los deja desubicados".

"Pensar que Alberto Fernández iba a ser el dique de contención de la Dra. es de una inocencia estremecedora. Alberto se esta afirmando en un hospicio que no es grato porque te insultan todos. Hasta ahora había sido el gobierno que había manejado la pandemia, pero tiene razón de hablar menos. Desde el punto de vista político, tenerte 6 meses parado y que ahora tengas los peligros que tuvieron los europeos en su peor momento, es que algo hicieron mal. Su mérito es resolver el tema de la deuda, pero tenes un país tomado por la patología. Ni en los países más cinematográficos tenés la sucesión de quilombos que tenés acá".