¿Cuánto costará según el Gobierno la reimpresión de boletas para sacar la cara de Espert?

La decisión, sin embargo, quedará a cargo de la junta Electoral, que tomara una decisión después de la audiencia convocada este miércoles con los apoderados de todos los partidos que participan de la elección, muchos de los cuales cuestionan la reimpresión aduciendo falta de tiempo a 18 días de la elección.
En respuesta al oficio del juez Alejo Ramos Padilla, Catalán también confirma que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, podría hacerse cargo de financiar la reimpresión de las boletas ya que “cuenta con crédito presupuestario suficiente, que permitiría afrontar el gasto de la eventual reimpresión de las BUP una vez efectuadas la readecuación de partidas”.
Defendió así la alternativa de que sea el Estado y no el partido LLA, el que se haga cargo de financiar el cambio en las boletas a raíz de la renuncia de Espert.
El objetivo del gobierno es que la cara y nombre de Espert sea reemplazado por el tercero de la lista de LLA, Diego Santilli. Pero este martes el juez Alejo Ramos Padilla rechazó ese argumento por “inconstitucional” y decidió que Espert sea reemplazado en una nueva boleta, por la segunda candidata de la lista, Karen Reichardt.
Pero en la Casa Rosada adelantaron que apelarán ese fallo y evaluaban pedirle a Reichardt que también renuncie, para abrir paso al dirigente del PRO, que tiene el aval del presidente Javier Milei quede como el nuevo primer candidato a diputado nacional de LLA.
¿Qué dice el documento presentado por el Gobierno para justificar la reimpresión de BUP?
El gobierno respondió este martes al despacho del juez Ramos Padilla en el que solicitó información sobre el costo y los tiempos que llevaría una reimpresión total de las boletas únicas papel en la provincia de Buenos Aires, para discutir con todos los apoderados de los partidos políticos que participan de la próxima elección y decidir si acepta o no la reimpresión de las BUP.
El documento al que tuvo acceso A24.com responde lo siguiente:
- a) Costo de la eventual reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel:
- Según la información brindada por CORASA, ante una eventual reimpresión de las Boletas Únicas Papel (BUP) implicaría un gasto aproximado $12.169.655.000.
- b) Partida presupuestaria habilitada para afrontar dicha eventual reimpresión:
- “Atento lo requerido, cumplo en informar que esta jurisdicción cuenta con crédito presupuestario suficiente, que permitiría afrontar el gasto de la eventual reimpresión de las BUP, una vez efectuadas las readecuación de partidas correspondientes” señala el escrito.
- c) ¿Es necesario un nuevo proceso licitatorio para ejecutar el costo de dicho proceso?
- “En virtud de lo informado por CORASA a este Ministerio, no resultaría necesaria la realización de una nueva licitación”.
- Debería formalizarse previamente una adenda al convenio celebrado por la entonces VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR y el CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
- d) imprentas a las que eventualmente se asignaría dicha tarea y procedimiento:
- De acuerdo a la información brindada por CORASA, de ordenarse la reimpresión, esta sería ejecutada por DP ARGENTINA S.A., SU PAPEL S.A. – RAMON CHOZAS S.A. UT, BOLDT IMPRESORES S.A. – IPESA UT, ARTES GRAFICAS DEL LITORAL S.A.-IMPRESORA PRINT S.A.-OPORTUNIDADES S.A. – GESTION COMPARTIDA S.A. UNION TRANSITORIA, bajo las condiciones y términos establecidos en el Convenio suscripto entre la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la firma CORASA.
- Esos 4 adjudicatarios, de acuerdo a lo oportunamente declarado, tienen disponibles 6 plantas de impresión con capacidad productiva para dar cumplimiento a la reimpresión de las referidas boletas.
- e) plazos de impresión y fecha de entrega a la Junta Electoral desde su eventual aprobación:
- El proceso de reimpresión desde el inicio de puesta en marcha de las maquinarias hasta su entrega en el Distrito arroja un total de 5 días por cada lote, los cuales equivalen a 3.300.000 boletas, correspondientes a la sumatoria de productividad de todas las imprentas, indica el informe del Ministerio del Interior, a cargo del proceso electoral.