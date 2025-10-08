¿Cuánto costará según el Gobierno la reimpresión de boletas para sacar la cara de Espert?

La decisión, sin embargo, quedará a cargo de la junta Electoral, que tomara una decisión después de la audiencia convocada este miércoles con los apoderados de todos los partidos que participan de la elección, muchos de los cuales cuestionan la reimpresión aduciendo falta de tiempo a 18 días de la elección.

En respuesta al oficio del juez Alejo Ramos Padilla, Catalán también confirma que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, podría hacerse cargo de financiar la reimpresión de las boletas ya que “cuenta con crédito presupuestario suficiente, que permitiría afrontar el gasto de la eventual reimpresión de las BUP una vez efectuadas la readecuación de partidas”.

Defendió así la alternativa de que sea el Estado y no el partido LLA, el que se haga cargo de financiar el cambio en las boletas a raíz de la renuncia de Espert.

El objetivo del gobierno es que la cara y nombre de Espert sea reemplazado por el tercero de la lista de LLA, Diego Santilli. Pero este martes el juez Alejo Ramos Padilla rechazó ese argumento por “inconstitucional” y decidió que Espert sea reemplazado en una nueva boleta, por la segunda candidata de la lista, Karen Reichardt.

Pero en la Casa Rosada adelantaron que apelarán ese fallo y evaluaban pedirle a Reichardt que también renuncie, para abrir paso al dirigente del PRO, que tiene el aval del presidente Javier Milei quede como el nuevo primer candidato a diputado nacional de LLA.

¿Qué dice el documento presentado por el Gobierno para justificar la reimpresión de BUP?

El gobierno respondió este martes al despacho del juez Ramos Padilla en el que solicitó información sobre el costo y los tiempos que llevaría una reimpresión total de las boletas únicas papel en la provincia de Buenos Aires, para discutir con todos los apoderados de los partidos políticos que participan de la próxima elección y decidir si acepta o no la reimpresión de las BUP.

El documento al que tuvo acceso A24.com responde lo siguiente: