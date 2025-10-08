En vivo Radio La Red
"La decisión de la alianza es que encabece Santilli": Milei le pediría la renuncia a Karen Reichardt para "evitar confusiones"

El presidente convocó este miércoles una reunión de gabinete en Casa Rosada en medio de la crisis por la renuncia de Espert. Apelará el fallo judicial que establece que Karen Reichardt encabece la lista de LLA bonaerense y le pediría la renuncia para que Diego Santilli, quede primero.

El Gobierno analiza pedirle la renuncia a Karen Reichardt a la  candidatura para insistir con que Diego Santilli vaya primero en la lista de LLA. Foto: Archivo 

El Gobierno analiza pedirle la renuncia a Karen Reichardt a la  candidatura para insistir con que Diego Santilli vaya primero en la lista de LLA. Foto: Archivo 

El presidente Javier Milei convocó este miércoles una reunión de gabinete en Casa Rosada, en medio de la crisis por la renuncia del primer candidato José Luis Espert, mientras según confirmaron fuentes oficiales, decidió apelar el fallo judicial que establece que Karen Reichardt encabece la lista de LLA, y “es una posibilidad que le pidan la renuncia" a la segunda candidata, para “no generar aún más confusiones en un sistema de votación que se usa por primera vez”.

Leé también Gustavo Sáenz contó por qué fue a protestar a Plaza de Mayo: "No me están cumpliendo"

Fuentes de la alianza oficialista consultadas por A24.com, se mostraron desconformes con el fallo del juez electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla que este martes rechazó el pedido del gobierno para que el tercer candidato Diego Santilli reemplace en el primer lugar de la lista el puesto que dejó vacante Espert.

karen reichardt

Desde la coalición de Gobierno insistieron en que “la voluntad de la Alianza es que el cabeza de lista sea Diego Santilli, por lo tanto, como había anticipado A24.com, “teniendo en cuenta que el tiempo corre y que también el pedido es la reimpresión de las boletas para no generar aún más confusiones en un sistema de votación que se usa por primera vez, es una posibilidad que renuncie (la segunda candidata), Karen Reichardt".

Mientras tanto, los apoderados de LLA preparan el escrito que presentarán en las próximas horas para apelar la decisión del juez electoral de La Plata ante la Cámara Nacional Electoral.

"Apelaremos", fue la respuesta contundente que dio a A24.com una alta fuente de La Libertad Avanza sobre el nuevo conflicto que se abrió entre la alianza del Gobierno y la justicia electoral bonaerense, que rechazó el mecanismo propuesto por los apoderados de LLA basados en la ley de cupo de género, el vericueto que habían encontrado los apoderados legales del oficialismo para reimprimir las boletas únicas papel, con la foto de la cara del tercer candidato del mismo género del que renunció.

De acuerdo a la interpretación de Ramos Padilla, la aplicación del artículo 7 del artículo 171/19 para definir el orden de la lista tras la renuncia de Espert es inconstitucional.

Ramos Padilla también aceptó las renuncias de las candidatas Lucía Elizabeth Bernardoni (número 34) y María Gabriela Gobea (suplente número 5), ambas alineadas con la conducción política de Espert.

El escrito que presentó el gobierno a Ramos Padilla para la reimpresión de boletas

espert y la boleta única

El primer fallo del juez electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, no incluyó una definición sobre la reimpresión de boletas cuestión que se definía en una audiencia es este martes con los apoderados de los partidos para discutir la cuestión.

En el Gobierno quieren evitar que en las elecciones del 26 de octubre los bonaerenses se encuentren en el cuarto oscuro con la Boleta Única Papel que ya fue impresa con la cara de Espert, en medio del escándalo por su renuncia por su vinculación con Fred Machado, empresario que será extraditado a EE. UU. en el marco de una causa por narcotráfico.

Además de los apoderados de todos los partidos, también fueron convocados funcionarios del Gobierno nacional, encabezados por el ministro del Interior, Lisandro Catalán quien presentó un informe detallado que justifica el pedido de reimpresión de boletas, como el financiamiento.

Noticia en desarrollo

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
