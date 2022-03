"Cuervo" Larroque reavivó la interna en el Gobierno: "Estamos viviendo una peligrosa autoproscripción"

Asimismo, manifestó: "En esta situación donde pareciera que se pretende proscribir una parte mayoritaria de la fuerza, tenemos que reaccionar rápido antes que sea tarde".

Maximo-y-Larroque.jpg Andrés “Cuervo” Larroque salió al cruce del Gobierno y volvió a reclamar “un posicionamiento público”

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a cuestionar esta mañana al diputado camporista Máximo Kirchner por no haber acompañado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un nuevo capítulo de la interna feroz que atraviesa el Frente de Todos.

"Si cada uno va a hacer lo que quiere, estamos fritos", afirmó el ministro, y agregó: "Uno puede discutir hasta un determinado punto, pero hay que tomar decisiones de fondo y las decisiones las toma el Presidente de la Nación".

El ataque a Cristina Kirchner y las internas en el Frente de Todos

El cruce inició cuando Larroque cuestionó al Gobierno por no haber hecho pública su posición sobre los ataques a los despachos de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mientras la Cámara de Diputados sesionaba el acuerdo con el FMI. Aníbal Fernández se hizo eco del mensaje y respondió.

En un nuevo capítulo, el ministro bonaerense rememoró las declaraciones de varios funcionarios de Gobierno en torno al ataque con bombas molotov al Grupo Clarín, y se quejó de la falta de posiciones públicas que condenen la violencia en el Congreso.

"Yo recuerdo una situación vinculada al Grupo Clarín, un ataque que repudiamos como organización política, junto con el Presidente, el ministro Fernández y Cerruti quienes también repudiaron. Nos llamó la diferencia con esta situación", manifestó.

Ataque despacho Cristina Kirchner.png Larroque cuestionó al Gobierno por no haber hecho pública su posición sobre los ataques a los despachos de la vicepresidenta

"No podemos dejar pasar esto, hay un mensaje de atacar a Cristina (Kirchner), de carácter mafioso", denunció Larroque en diálogo con AM 750. Y en la misma línea, pidió: "Que se permita la expresión de los diferentes sectores que han constituido el Frente de Todos, el sector mayoritario que se siente representado por Cristina Kirchner, porque estamos viviendo una peligrosa autoproscripción de un sector de la fuerza".

"Acá opina un kirchnerista y es un drama y se rompe la unidad. Dice alguien cercano al Presidente cualquier pavada y no ocurre nada, o sino está la metralleta del off permanente a la cual no abonamos, nosotros decimos las cosas en on con la mejor buena voluntad", concluyó.