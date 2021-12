Andrés Larroque cruzó a Matías Kulfas y reclamó que apoye a Roberto Feletti: "Juega a la interna"

"Tenemos que terminar con esta situación de que se toman medidas que parecen ir para un lado y no terminan de consolidarse. Si Roberto fue ahí para tomar el toro por las astas, tiene que haber un acompañamiento en conjunto de todo el Gobierno", sostuvo el integrante del Gabinete de Axel Kicillof en diálogo con AM 530. La situación quedó expuesta luego de que Débora Giorgi, quien acompañaba al secretario, renunciara el pasado jueves.

La respuesta de Andrés Larroque a Matías Kulfas

Larroque aseguró que el propio ministro nacional "no le estaba encontrando la vuelta" a la situación económica, lo cual motivó la llegada de Feletti al Ministerio. "El área es hipersensible y estaba bajo su responsabilidad. Quizás no le había prestado la atención del caso o para él no era un área central. Ahora se pone el foco en eso", balanceó el camporista.

"No creo que sea una buena señal que el ministro contradiga al responsable del área. Creo que Kulfas se hace daño a sí mismo planteando esas cosas", argumentó durante la entrevista radial. A su vez, declaró que "tiene que haber una intervención clara del Estado para que la recuperación no se la coman cuatro vivos". En la misma línea, declaró que "el ministro haciendo esas afirmaciones se termina tirando un tiro en el pie".