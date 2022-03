Se recrudece la interna en el oficialismo tras el ataque al despacho de Cristina Fernández

https://twitter.com/larroqueandres/status/1502643185771761667 Aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta. — Andrés Larroque (@larroqueandres) March 12, 2022

"No hay posibilidad de una ruptura definitiva", recalcó durante una entrevista al programa El Fin de la Metáfora en Radio 10. "Hay que tener mucha tolerancia y entender que no hay futuro si no tenemos unidad", expresó en otro fragmento. "Nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro y entender los argumentos de por qué toma esa conducta", reflexionó.

“Si llegara a darse el caso de que el FdT se rompe y va separado a las elecciones, la elección subsiguiente nos tendría que volver a juntar. No hay mucha vuelta. Otro fenómeno que hay que analizar es el corrimiento de un sector de la sociedad a la derecha. No tenés mucho margen”, argumentó.

FMI: la fractura expuesta en la coalición de Gobierno

Los votos negativos de Máximo Kirchner y de los 28 diputados de la Cámpora y afines, cayeron como una bomba de estruendo en los pasillos de la Casa Rosada. Las esquirlas recibidas por el círculo más cercano al presidente Alberto Fernández, apuntan ahora a la batalla que se viene en el Senado que preside Cristina Fernández de Kirchner, cuando el lunes comience a ser debatido el acuerdo con el FMI que logró media sanción en Diputados con ayuda de la oposición.

Por la tarde del viernes, un funcionario albertista con despacho en la Casa Rosada no descartaba una fractura en el bloque del Frente de Todos, después de la votación dividida. Sería un punto de no retorno. ¿Habrá cambios de gabinete, se partirán formalmente los bloques de diputados y de senadores del Frente de Todos después de que el kirchnerismo duro y los legisladores de La Cámpora y movimientos sociales votaran en contra del proyecto del Gobierno nacional?

“Las piedras volaron desde adentro”, se escuchó decir figurativamente a un funcionario cercano a Alberto Fernández este viernes en medio de un silencio hermético se reproducía en los pasillos de la Casa Rosada. La metáfora de "las piedras", fue la respuesta a una pregunta de A24.com sobre la denuncia de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que advirtió en un video difundido por las redes sociales sobre la “paradoja” de haber sido atacado su despacho en el Senado cuando fue ella quien enfrentó siendo presidenta a los Fondos buitres y se opuso a traer de vuelta al FMI al país. O ese al menos es el relato.