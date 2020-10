"El culto al país chorro": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a los hechos de inseguridad y la falta de valores que existe en la sociedad al señalar que en la Argentina hay un "culto al país chorro".

"Uno siente que estamos en un momento del país donde la norma es violar la ley y aquel que cumple es un idiota que pierde tiempo y hace un sacrificio inútil. En esta Argentina tan precaria coexistimos con la idea de que cualquier cosa puede pasar. Y estoy seguro que muchos le tienen respeto al oficio del chorro: 'No es para cualquiera'. Hay que saber evadir miles de millones de dólares y después comprarse un canal de televisión y media Patagonia con la plata de la obra pública".

"A esto me refiero cuando hablo del culto al país chorro. Un país que no se ofende de haber tenido un vicepresidente que se robó una imprenta, a un Presidente de la AFA que durante más de 30 años construyó poder y una fortuna en base a corrupción y cuando un Presidente uruguayo nos dice en la cara que los argentinos somos unos ladrones. Obviamente que duele, pero sabemos que no está hablando de todos los argentinos, sino de su clase dirigente: Gobiernos, sindicalistas y muchos empresarios".

"¿Se dan cuenta que la crisis en Argentina no es económica ni política, sino moral? Se puede evadir, robar, violar, tomar un terreno o hacer un piquete y no para nada. En cambio, el tipo que se esfuerza la pasa mal. La clase media argentina está exhausta después de pelear durante años contra los molinos de viento. Vivimos en un país que, lamentablemente, te tira para abajo, no te deja crecer, te ahoga, asfixia y sofoca".

"Fijate la contradicción en materia de valores, la organización 'La Cámpora' en Quilmes organizando una jornada de trabajo y pintura en la que sumaron a niños. Clases no, pero los chicos pintando bancos y mezas en una plaza, sin distancia y sin barbijo: sí. Para militar no hay pandemia, para estudiar y aprender hay que esperar la vacuna".

"Lo que debemos preguntarnos entonces, con la mejor intención, es: ¿Qué país quieren construir? El Presidente se sorprendía el otro día porque muchos chicos se quieren ir del país. ¿Sabe por qué Presidente? No por la inflación, la inseguridad o la corrupción, sino porque la mayoría siente que el país tiene un problema de valores".