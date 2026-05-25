Tras la reunión de Gabinete, Javier Milei se mostró con Karina y Santiago Caputo en el balcón de la Rosada

Tras confluir en el Tedeum en la Catedral Metropolitana y un acto previa caminata por la Plaza de Mayo y el Cabildo con la mayoría de los ministros, Milei lanzó un mensaje de "unidad" en la reunión de gabinete que se extendió este lunes por una hora. Los únicos ausentes fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien viajó al Vaticano para reunirse con el papa León XIV.

Ratificó, además, la convocatoria para este martes de una nueva reunión de la mesa política, que encabezará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, otro de los ratificados en los diversos gestos de apoyo del presidente.

Según confirmaron fuentes del oficialismo a A24.com, a la reunión de este martes, tendrá lugar a las 11 en el despacho de Adorni en la planta baja de la Casa Rosada, se desarrollará como venía sucediendo, sin cambios entre sus integrantes, con el asesor presidencial, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, incluidos.

De esta manera, Milei aprovechó el acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de mayo para mostrar una imagen de unidad, e intentar echar por tierra las internas que se reflejaron en las últimas semanas en el seno del gabinete, que habían puesto en duda la continuidad como tal de la mesa política que integran además el ministro del Interior, Diego Santilli.

También estarán presentes el martes el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem a quien se lo vio de buen humor, dialogando con Santiago Caputo mientras caminaban por la avenida Rivadavia desde el Cabildo, de regreso hacia la Casa Rosada.

milei gabinete

La reunión en Balcarce 50 se produjo luego de una jornada de actos oficiales por el 25 de Mayo, donde Milei se mostró públicamente junto a todo su Gabinete, aunque visiblemente alejado de la senadora Patricia Bullrich, que llegó y se marchó por separado.

El fuerte mensaje de la Iglesia durante el Tedeum

La reunión también se desarrolla después de las críticas planteadas durante el Tedeum por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien dejó un mensaje dirigido a toda la dirigencia política.

“Basta de arengar la división y la polarización”, reclamó el religioso durante la ceremonia celebrada en la Catedral Metropolitana frente al Presidente y sus ministros.

Además, García Cuerva pidió trabajar para “curar las parálisis sociales” y reclamó mayor atención hacia jubilados, personas con discapacidad, trabajadores precarizados y sectores vulnerables.

Además, advirtió sobre el clima de división y cuestionó la fragmentación social: “Algunas frases pueden ser tomadas aisladas para alimentar la fragmentación”.

garcia cuerva

En uno de los tramos más contundentes de su homilía, García Cuerva sostuvo que toda la sociedad tiene parte de responsabilidad en la crisis social actual. "Un poco somos todos responsables. Tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y sociales”, afirmó.

El arzobispo también hizo especial foco en los sectores más vulnerables y pidió no dejar afuera a quienes atraviesan situaciones críticas. “Nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más”, remarcó.

Las palabras del líder de la Iglesia porteña se dieron en medio de los reclamos sociales por el ajuste económico y frente a la presencia de las principales autoridades del Gobierno nacional en la Catedral Metropolitana.