Debate presidencial: el oficialismo dice que ganó Massa y exhibe la primera encuesta del tema

En ese marco, el ministro candidato de Unión por la Patria comenzó el último tramo de la campaña electoral con una maratónica agenda de entrevistas en medios audiovisuales, entre ellos América, y prepara actos y recorridas de campaña en distintas provincias.

La encuesta que miran en Unión por la Patria que da ganador a Massa

encuesta Circuitos, quién ganó el segundo debate presidencial. Foto UP.jpeg

Pese a los duros embates que tuvo que enfrentar Massa por la crisis económica o la inseguridad, ya que el resto de los candidatos lo eligieron de principal blanco en el segundo debate, en el oficialismo alimentan la esperanza de un triunfo de Sergio Massa en las próximas elecciones, o al menos, la posibilidad de cumplir el objetivo de mínima de entrar al balotaje, en un escenario que imaginan peleado con el otro candidato más votado en las PASO, Javier Milei (LLA).

Una encuesta realizada por la Consultora Circuitos, comandada por el licenciado Pablo Romá, circulaba en el búnker de campaña de Unión por la Patria, atribuía el triundo del candidato oficialista Sergio Massa, en el segundo debate presidencial.

La muestra, a la que tuvo acceso A24.com, abarca ciudades de 7 conglomerados que se agrupan entre la provincia de Buenos Aires; Caba; Córdoba y Santa Fé; La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luís y La Rioja; Catamarca, Chaco, Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Formosa; Misiones, Corrientes y Entre Ríos; y Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del que sensación le dejo el segundo debate?

Sobre un total de 1266 encuestados, y un margen de error del 3,5% la encuesta indica que un 36,8% de los consultados quedaron con una sensación "positiva" del debate, una mayoría del 45,7% quedó con sensaciones "negativas", 17,5% no sabe.

Pero ante la consulta sobre quién cree que ganó el segundo debate, las respuestas dan a Sergio Massa con un 27,4%, Javier Milei 23,8%, Patricia Bullrich con 21,2%, Myriam Bregman con 13,9% y Juan Schiaretti con 5,6%.

El 8,1% de los encuestados "no sabe" quién ganó el debate, y aunque no es lineal, ese porcentaje podría coincidir con el electorado que a menos de 15 días sigue indeciso y todavía no definió a quién votar, en un escenario que continúa siendo de tercios y en el que cada candidato dice que ganó, según sus propias perspectivas.

Qué dijeron los principales dirigentes del oficialismo tras el segundo debate

"A Sergio le entraron un poco más por la economía, pero Milei y Bullrich mostraron un bajo nivel de debate al leer casi todo el debate. Patricia se mostró muy agresiva, y Milei incómodo en algunos temas", señalan en el búnker de UP ante la consulta de A24.com sobre como se vivió el debate por dentro en el equipo que asesora al ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

Entre los primeros que salieron a expresar su apoyo a Massa después del debate, el gobernador bonaerense y candidato a la reelección, Axel Kicillof, resaltó que "el único que no leyó y pudo explicar porque tiene ideas propias y las elabora, es Sergio Massa".

Y cuestionó a los postulantes opositores Javier Milei y Patricia Bullrich por tener discursos guionados: "A Bullrich le vienen fracasando todos los intentos, no encuentra su lugar, su tono, el discurso, a veces no encuentra ni las palabras, ni siquiera el párrafo que le dan para leer", dijo el gobernador durante una recorrida por las obras pluviales en la ciudad de La Plata.

Sergio Massa, Axel Kicillof, Wado De Pdro, juntos en campaña con intendentes del conurbano bonaerense. Foto UP.jpg

Kicillof también cuestionó a Milei: "Se cree ganador y le han recomendado que se muestre lo más conservador posible. Si los gritos y puteadas traían dudas, cuando se pone en supuesto estadista da más dudas".

El jefe de Gabinete y compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi, fue otro de los dirigentes que salió a analizar el resultado del segundo debate público y obligatorio realizado el domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y consideró que Massa fue el único postulante que "esbozó propuestas realizables".

Rossi además elogió la propuesta de Massa de crear una agencia de Investigaciones que emularía al FBI, para combatir delitos como el narcotráfico.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Funionxlapatria%2Fstatus%2F1711179451382354159&partner=&hide_thread=false “Un programa de seguridad debe partir por los candidatos comprometiéndose con la verdad”.



• @SergioMassa en el #Debate2023 • #MassaPresidente pic.twitter.com/T6lOzgrziw — Unión por la Patria (@unionxlapatria) October 9, 2023

En referencia al fragmento del debate en el que cuestionaron al candidato del gobierno por el escándalo de presunta corrupción de Martín Insaurralde, Rossi señaló que Massa "puso en valor que lo repudiamos. En cuatro horas dejó de ser jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y al día siguiente dejó de ser candidato".

El ministro del Interior, y jefe de campaña, Wado de Pedro, fue otra de las voces que, desde el kirchnerismo, salió a respaldar a Massa:

"Un candidato contundente, con propuestas serias y creativas para innovar en materia de seguridad, producción y trabajo, vivienda, ambiente y desarrollo humano, frente a frases hechas, fórmulas vacías y chicanas absurdas. Como dijo @SergioMassa, el 22 de octubre, vayamos a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro. Vayamos a buscar la boleta de Unión por la Patria", dijo De Pedro en Twitter.